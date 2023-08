Entren en vigor les mesures d'emergència per sequera a 24 municipis de Catalunya

Les mesures de l'emergència per sequera hidrològica a l'aqüífer del Fluvià-Muga, a Girona, i al pantà de Riudecanyes, a Tarragona entren en vigor aquest dimecres, amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de la resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que declara la màxima alerta en aquestes zones. Ho va avançar la setmana passada el director de l'ACA, Samuel Reyes, per la situació crítica en què es troben les dues reserves.

L'emergència afecta respectivament a 22 municipis de l'Alt Empordà i 2 del Baix Camp i comporta limitar el consum d'aigua a 200 litres per habitant al dia, entre altres restriccions. És la primera vegada que Catalunya decreta l'estat d'emergència previst en el Pla especial per la sequera del 2020.

Les pluges del maig i el juny han estat notòries en algunes parts de Catalunya, però no a tot el territori. I no han estat suficients per evitar que 24 municipis amb uns 26.000 habitants que depenen de l'aqüífer del Fluvià-Muga i de l'embassament de Riudecanyes entrin en emergència, l'escenari més preocupant del Pla especial per sequera del Govern.

L'aqüífer del Fluvià-Muga es troba a 14,4 metres sobre el nivell del mar, un mínim històric en els registres, per sota de la cota dels 14,5 metres a què havia arribat el 2009. D'altra banda, l'embassament de Riudecanyes (Baix Camp) es troba al 6%, amb un volum de 0,3 hm3.

A més de la limitació a 200 l/habitant al dia en els usos municipals, les restriccions també afecten el reg agrícola, que es pot autoritzar només el de supervivència de conreus llenyosos, mentre també s'han de reduir un 25% els consums dels usuaris industrials, així com en els usos recreatius. Està prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes; omplir fonts ornamentals, llacs artificials i piscines d'aigua dolça; i netejar qualsevol vehicle, excepte en establiments específics.

Els municipis afectats Fluvià-Muga: Agullana, l'Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum. Riudecanyes: Riudecanyes i Duesaigües.

Arriben les sancions

L'ACA va assenyalar la setmana passada que només el 41% dels municipis de l'aqüífer Fluvià-Muga compleix amb les dotacions que fixa el Pla de sequera. I és que el 50% fa servir més aigua del que li pertocaria i el 9% no ha aportat les dades de consums.

Fins ara, l'ens no podia multar els municipis que consumien més aigua de la permesa, després que el Parlament acordés una moratòria en les sancions perquè els ajuntaments tinguessin temps de demanar ajudes per millorar l'estalvi de l'aigua. Però aquesta setmana ha entrat en vigor el règim sancionador: no es pot aplicar de manera retroactiva, però en les properes dades de consum l'ACA podrà obrir el camí per sancionar-los en cas que sobrepassin les dotacions de la sequera.