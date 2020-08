Entren en vigor la prohibició de fumar sense distància de seguretat i l'obligació de bars i restaurants de tancar a la una

Aquest dimarts han entrat en vigor a Catalunya les noves restriccions per frenar la propagació de la Covid-19. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les mesures acordades amb el ministeri de Sanitat, entre les quals la prohibició de fumar a la via pública quan no es pugui respectar una distància interpersonal d'almenys dos metres. Això s'aplica també a qualsevol dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats. Bars i restaurants hauran de tancar abans de la una de la matinada, sense que puguin admetre nous clients després de la mitjanit, i en les mesures, signades per la consellera de Salut, Alba Vergés, també s'inclou la recomanació de limitar les trobades socials a un màxim de 10 persones.

La patronal del sector considera "il·legal" la limitació horària de la restauració, després de la resolució del TSJC que la deixava sense efecte

Hotels, restaurants, terrasses, bars i guinguetes hauran de garantir la distància d'un metre i mig tant en el servei de barra com entre les taules o agrupacions de taules, que no podran superar les 10 persones.



La patronal del sector de l'oci nocturn, la Federació Catalana d'Associacions i d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) adverteix al Govern que la norma publicada que limita fins la una de la matinada l'horari dels locals de restauració és "il·legal" i "nul·la de ple dret i fins i tot podria constituir delicte". L'entitat defensa que l'horari d'aquestes activitats es troba "protegit" per la mesura cautelar dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després del recurs contra la limitació de l'horari de restaurants, guinguetes, bars i bars musicals de 63 municipis. L'entitat apunta que "és molt greu que la Generalitat actui al marge de la llei i saltant-se resolucions judicials en vigor que ha estat condemnada a complir", i insta a deixar "sense efecte" la resolució publicada.

Descens dels contagis

Catalunya ha registrat 544 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 93.904. Segons les dades de Salut, 12.899 persones han mort des de l'inici de la pandèmia per coronavirus, després que s'hagin reportat deu defuncions en les últimes hores. El risc de rebrot segueix molt alt, de 146,72 -el llindar de risc alt és 100- i es troba estable, però estancat (la setmana passada era de 150,81). La velocitat de propagació torna a pujar lleugerament, a 1,02. Entre l'1 i el 7 d'agost era de 0,97, per sota de la barrera de l'1, que és on s'ha de situar per frenar la propagació del virus, ja que aquest indicador mostra quantes persones contagia de mitjana algú amb coronavirus. Hi ha 659 pacients ingressats, 17 més que en el balanç anterior; 130 a l'UCI (1 més).