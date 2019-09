L'executiva de Compromís (la coalició del Bloc, Iniciativa pel Poble Valencià i Els Verds) es va decantar per unanimitat, a la nit d'aquest dilluns, per presentar-se a les eleccions generals del 10 de novembre en coalició amb Más Madrid, el partit d'Íñigo Errejón. Després de la reunió, Compromís va anunciar que preferirien una coalició en la qual també estigués Unides Podem però que, obligats a triar entre totes dues formacions, es decideixen per Más Madrid. Joan Baldoví, el portaveu parlamentari de Compromís en el congrés dels diputats respon:

Com han arribat a aquesta decisió?

Es va anar imposant a tot Compromís la certesa que aquesta opció és molt més nova, fresca, diferent i que, en definitiva, aporta una cosa nova a aquestes eleccions.

"Compromís vol contribuir decididament a la governabilitat d'Espanya"

Crec que molts pivotaran sobre qui va tenir la culpa que arribéssim a això i aquesta candidatura pretén sumar sensibilitats molt semblants –i més que sumarem aquesta setmana– i ser part de la solució i no del problema. Vol contribuir decididament a la governabilitat d'Espanya i a que comenci a haver-hi un govern que té moltíssima feina per davant. El país no està en funcions i nosaltres el que volem, ja dic, és ser part de la solució. Crec que amb aquesta opció estem més a prop de la solució que de ser part del problema.

No és ingenu plantejar que el pla A és una coalició amb tots inclòs Podem i Errejón? Vostè de debò creu que aquest acord és viable?

Anem a veure. Aquesta seria la nostra aposta. Crec que seria la situació ideal. Però, en fi, el temps que tenim és el que hi ha i la situació és la que és i això, amb tota seguretat, serà inviable. Nosaltres havíem de prendre una opció ràpida perquè el 29 a la nit es tanca el termini per a les coalicions. Havíem de triar i li puc dir que ha estat una de les decisions que dins de Compromís ha generat menys confrontació. Hi ha hagut discussió raonada però a l'hora de prendre la decisió va ser absolutament unànime. En cas d'haver de triar, apostem per aquesta fórmula.

Què li ha passat a Compromís amb Podemos?

Nosaltres amb Podemos hem col·laborat sempre però probablement ja des del principi no va haver-hi entesa. Nosaltres davant notari vam signar que ens presentariem junts a les eleccions en el 2016 i que anàvem a intentar aconseguir el grup parlamentari valencià. El dia que acabava el termini per presentar-los, Podemos no va voler signar aquest grup i a partir d'aquí, probablement, ja no hi va haver la confiança que calia tenir. És a dir, no vam ser nosaltres els que no vàrem complir aquell dia amb allò que havíem signat. Sempre vam dir que o teníem el grup valencià o marxariem al grup mixt i això no ha impedit tota la resta: hem demanat compareixences junts, hem signat iniciatives junts, hem votat en el 99% de les ocasions junts, hem presentat lleis junts però, en definitiva, hem volgut preservar la nostra singularitat.

"Vam parlar amb els gallecs d'En Marea i a vegades es queixaven de la invisibilitat i de la poca capacitat de tenir presència"

A més, nosaltres vam parlar, per exemple, amb els gallecs d'En Marea i a vegades es queixaven de la invisibilitat i de la poca capacitat de tenir presència. Nosaltres ho teníem clar i escrit. No vàrem enganyar a ningú, ho vam deixem clar des del primer dia.

No pot haver-hi gent sorpresa a Podemos?

Probablement hi ha gent sorpresa però en definitiva cadascú pren les decisions que creu que són millors per intentar representar allò que vol representar i nosaltres aquí, al País Valencià, vam tenir una experiència que no va ser el satisfactòria que nosaltres hauríem volgut i hem pres una decisió. Agraïm l'oferta que se'ns va fer per part de Podemos però entenem que probablement podem representar millor el que som i el que volem representar amb aquesta altra opció, que ens permetrà presentar-nos en territori valencià amb el nostre nom. Hi haurà una fórmula en la qual el nostre nom estigui present.

Aquest acord pot afectar el govern valencià on estan vostès i Podemos?

Rotundament no. Podria afectar al Govern valencià la campanya electoral que faran Unides Podem i el PSOE? Podria haver afectat tota la cascada de declaracions per part del PSOE o de Podemos durant tot aquest procés al govern valencià? Hem vist que no li ha afectat. Per tant, estic completament segur que tots els integrants del govern valencià posaran per sobre de les petites picabaralles o frecs, les que hi puguin haver en campanya electoral, la responsabilitat de portar endavant al govern valencià.

Quins altres partits se sumaran al projecte?

Crec que hi ha moltes possibilitats que se sumi EQUO, En Marea, la Xunta Aragonesista, Coalición por Canaries, ... en definitiva, sospitem que no serem només Compromís i Més Madrid els que presentem aquest acord diumenge a la nit.

–Què han de dir als que creuen que la candidatura d'Íñigo Errejón l'única cosa que aconseguirà és fragmentar més a l'esquerra?

“A vegades, tres sumen i no resten”

Jo els dic que l'aparició de Compromís al País Valencià va fer que acabéssim amb vint anys del Partit Popular. I l'aparició sobtada de Vox en el panorama polític espanyol va fer que acabessin amb dècades de govern socialista a Andalusia, amb l'alcaldia de Madrid, que tinguessin la Comunitat de Madrid, de Castella i Lleó i la de Múrcia, és a dir, que, a vegades, tres sumen i no resten. En aquest sentit, jo crec que hi ha una part de l'electorat, cabrejat legítimament amb els quals han estat actors durant aquests quatre mesos del desacord i de la impossibilitat de formar govern, que podrien tenir la temptació de quedar-se a casa i que aquesta nova alternativa els pot oferir un vot que aspira a ser part de la solució i no del problema que no han sabut solucionar.