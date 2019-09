Falten 46 dies perquè Espanya celebri les seves quartes eleccions en quatre anys després del fracàs de les negociacions entre les formacions que garantien l'única opció viable de govern; PSOE i Unidas Podemos.



Pablo Iglesias, secretari general de Podemos, ha estat un dels protagonistes de les principals notícies durant aquesta etapa de bloqueig polític. Repeteix com a candidat a la Presidència del Govern i té dos grans fronts oberts: el bloc que està construint el seu excompany de partit, Íñigo Errejón, i la coalició que va intentar negociar amb Pedro Sánchez durant aquests mesos i que tornarà a demanar si donen els números després del 10-N.

S'acaba de presentar un altre partit que, presumiblement, i sense confirmació encara, tindrà Errejón com a candidat a la Presidència del Govern. Sis partits amb sis homes. No li sembla una anomalia democràtica?



Ha estat l'habitual en els últims 40 anys de la democràcia espanyola, però crec que no ocorrerà més. I crec que ja és excepcional que passi ara. Ningú imaginava que Pedro Sánchez li guanyés les primàries a Susana Díaz. Ningú imaginava que Pablo Casado li guanyés les primàries a Soraya Sáenz de Santamaría i a Cospedal. Jo crec que en les pròximes eleccions hi haurà moltes més dones encapçalant i qui sap si no tindrem unes eleccions dins de quatre o vuit anys en les quals les principals candidates siguin dones. Crec que el que estem vivint és una fi d'època.

El Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere s'ha quedat als llimbs de les bones intencions, però a les dones les continuen matant amb idèntica violència i masclisme. S'han relaxat els polítics ocupats en les seves tasques internes i els seus processos electorals?



No sé si és rigorós ficar a tots els partits polítics en el mateix sac quan parlem de feminisme. No sé si Vox i Unidas Podemos podrien estar en aquest mateix sac... Malgrat això, crec que el feminisme és un moviment transversal. Probablement és el moviment social de transformació que més està aportant. Això també es nota els partits de dretes que es preocupen més pel màrqueting polític com Ciutadans, que va arribar a inventar un nou concepte de "feminisme liberal" per no quedar fora d'un significant que entenen que és un significant guanyador i que travessa a la societat.



Les llistes paritàries, que en el nostre cas són una realitat des de sempre, són quelcom que ja genera molta pressió. És més, la mateixa violència masclista té una mica de reacció davant de l'embranzida del moviment feminista, i crec que això no només travessarà als partits de l'esquerra sinó al conjunt de la societat: al món de l'empresa i als mitjans de comunicació.



Adriana Lastra va dir aquest dilluns que vostè “va enganyar a la seva pròpia organització política” en ocultar “a Unidas Podemos l'última proposta que li va fer Pedro Sánchez abans de la investidura fallida del mes de juliol”. A què es refereix Llastra amb aquesta última oferta del president que vostè va rebutjar?



L'última proposta va ser a la taula de negociació en la qual estava la mateixa Adriana Lastra, Carmen Calvo, la ministra María Jesús Montero, Pablo Echenique i Ione Belarra. A les set de la tarda em va trucar Pedro Sánchez i em va dir que aquesta, la de la taula de negociació, era l'última proposta. En aquesta proposta no estaven ni les polítiques d'igualtat que pel que sembla havia ofert la ministra Montero a Alberto Garzón, però que la vicepresidenta Calvo mai havia posat damunt de la taula.



Amb això vull dir que l'última proposta no és quelcom que jo rebés, és quelcom que es va plantejar en la taula de negociació. A més, nosaltres vam dir pràcticament que sí. Només afegint les polítiques actives d'ocupació; polítiques que la mateixa Adriana Lastra va menysprear en la seva intervenció parlamentària

Es penedeix de no haver acceptat la coalició que els va oferir el PSOE? No creu que només el fet d'asseure's en el Consell de Ministres ja els donava accés a un poder concret per a començar treballar en els seus objectius?



Jo crec que no és seriós plantejar una coalició com qui juga a les cartes en un moment de distracció de l'adversari. Una coalició de govern no es negocia en dos dies, diguem, aprofitant moments de feblesa de l'adversari. És una negociació molt seriosa perquè afecta la vida de molta gent. Sánchez va estar 80 dies sense fer res i només en l'últim moment, quan jo vaig acceptar una cosa que té pocs precedents en la història de la democràcia com és un veto personal, va començar a negociar. Després de la investidura fallida, emplacem a utilitzar el mes d'agost per fer la feina que no s'havia fet. Pedro va preferir anar-se de vacances. I l'última entrevista és molt clara: algú que diu que no podria dormir amb ministres d'Unidas Podemos està reconeixent obertament que no volia la coalició.

No se li va retreure dins d'Unidas Podemos no haver acceptat aquesta coalició?



Totes les decisions van ser col·legiades. Hi havia matisos. Hi havia companys que plantejaven que podia servir un acord programàtic, però crec que els vam convèncer quan els expliquem que amb el PSOE signes un programa en el qual et poden acceptar la nacionalització de la banca però després no el compleixen. Crec que vam convèncer als companys que la millor garantia perquè un programa progressista es dugui a terme és amb un govern de coalició i no amb acords programàtics que després es queden en paper mullat.



Compromís es decanta per anar a les eleccions amb la candidatura d'Errejón. Vostès cogovernen amb Compromís a la Generalitat Valenciana, com repercutirà en aquest Executiu?



Jo crec que no hauria de repercutir. En aquest acord de Govern per a la Generalitat Valenciana també està el PSOE i que no ens hàgim posat d'acord per governar en l'àmbit estatal no ha repercutit a l'Executiu valencià.



Nosaltres respectem el debat de Compromís. Ens va sorprendre perquè va ser Compromís qui ens va contactar per explorar una possible aliança i semblava que aquest acord estava a prop. Jo mateix vaig parlar amb Mónica Oltra.

Oltra va dir que vostès li van fer una oferta “generosa”. Quina va ser?



No té sentit ara entrar en això.

López de Uralde llançarà un espai verd propi dins del grup d'Unidas Podemos, després de la divisió a Equo. Què li sembla?



Nosaltres estem encantats de comptar amb qui ha estat el principal referent d'Equo, Juantxo López de Uralde, i estem encantats que reconstrueixi això amb diferents sectors de l'ecologisme dins del marc d'Unidas Podemos. Que altres militants d'Equo assumeixin altres aliances mereix tot el respecte.



Teresa Rodríguez i els més afins ja han manifestat que volen tenir un grup propi en el Congrés amb Adelante Andalucía per a aquest 10-N. Li ha transmès Rodríguez directament aquesta intenció? Des de la direcció es permetria aquest pas?



No he rebut cap trucada ni missatge. Si sorgeix un nou partit polític a Andalusia, nosaltres ho saludarem amb respecte; però Unidas Podemos es presentarà en el conjunt de l'Estat. Ho va fer a l'abril, i ho farem al novembre. I crec que els militants de Podemos Andalusia tenen bastant clar quin és l'espai polític pel qual volen apostar. Però tothom és adult per prendre les seves pròpies decisions.



Serà vostè el candidat d'Unidas Podemos a la Presidència del Govern? Celebraran primàries?



Sí, seré el candidat. No tindria sentit fer primàries perquè ja vam tenir un encàrrec dels inscrits que no hem pogut complir.



En ser vostè el candidat d'Unidas Podemos, i tot apunta al fet que serà Errejón el candidat d'un altre bloc, creu que es pot percebre com una segona volta de Vistalegre II?



Jo crec que és diferent un procés intern dins d'un partit a una escissió. Quan es produeix una escissió, i això no és quelcom tan estrany a la política espanyola, aquesta escissió es converteix en partit i es presenta a les eleccions. Això ha passat moltes vegades. Alonso Puerta i Pablo Castellano van sortir del PSOE i van formar un partit que es deia el PASOC i van acabar presentant-se a les eleccions. D'Esquerra Unida va sortir un altre partit, el Partit Democràtic de la Nova Esquerra, amb Cristina Almeida i Diego López Garrido, que van acabar presentant-se a les eleccions al costat del PSOE. D'Esquerra Unida va sortir una altra escissió de Gaspar Llamazares, Actua. Crec que això cal normalitzar-ho. I és evident que és diferent dels processos interns que tinguin les formacions.

La seva relació amb Errejón és irreconciliable?



Al contrari. íñigo i jo érem molt amics. Ara no ho som, i crec que això és fins i tot més positiu. Jo crec que a la política no es ve a fer amics. I crec que les relacions d'amistat en una àrea tan aspra i tan difícil com és la política posen més dificultats. De fet, moltes vegades són més complicades les relacions amb els teus companys de partit amb els quals has de prendre decisions cada dia que amb qui està a altres formacions polítiques. Això mai serà un problema.



Quants escons serien un mal resultat per a Unidas Podemos?



Els resultats els valorarem després de les eleccions. Sortim a guanyar. Hi ha enquestes que ens diuen que estem molt millor respecte la situació de partida del 28-A, però cal ser prudents.



Posarà a disposició de la militància el seu càrrec?

Sigui com sigui el resultat. Imaginem que tenim un bon resultat, però governa la dreta: això seria un fracàs. La clau és sumar per governar. Després dels resultats, veurem.



I si després del 10 de novembre ens veiem en el mateix escenari que ara?



La política té a veure amb correlacions de forces. Veurem el que passa i els resultats que tenim tots. Crec que el PSOE intentarà arribar a un acord amb la dreta. Ells diuen que ho tenen mig lligat amb el Partit Popular, que si el PP queda segon i ells primer, el PP dóna l'abstenció. Si això passa, tindrem al PSOE governant amb la dreta. Però si la dreta no està per la labor, si Rivera no fa el paper que l'Ibex 35 va dissenyar, o si Casado no fa el que Rajoy o Núñez Feijoo voldrien que fes, al PSOE no li quedaria més remei que posar-se d'acord amb nosaltres. Sánchez s'està jugant la Presidència del Govern per dormir bé. Jo no sé si això és assenyat.



Aquest dilluns van detenir a nou membres dels CDR, què li semblen aquestes detencions?



No és que jo tingui simpaties per l'independentisme, però crec que els porten criminalitzant des de fa molt temps. No és que ho intentin, ho han aconseguit. Ja han convertit en criminals a alguns d'ells. I no es pot banalitzar el terrorisme, la qual cosa estem veient amb l'acció dels CDR en tot cas podrà suposar il·lícits civils o administratius: el bloqueig d'una carretera o algunes accions de protesta.



No obstant això, el pacte d'Estat contra el terrorisme que es va signar el 2015 va suposar aquesta banalització del terrorisme, dient que terrorisme podia ser gairebé qualsevol cosa. Ho van signar el PP i el PSOE. De cara a les eleccions que vénen i una negociació amb el PSOE, plantejaran la modificació perquè ens estem convertint en un estat que qualifica de terrorisme tot?



Crec que ja comencem a fer-ho sense estar en el Govern. Aquest acord tenia molt poc d'efectiu per combatre el terrorisme i sí de propagandístic. Quan va venir el terrorisme de debò, el terrorisme islàmic, el president Rajoy va actuar amb altura d'Estat. Jo vaig parlar per telèfon amb ell i li vaig dir: “Mariano, aquest document que has signat amb el PSOE tu i jo sabem perfectament el que és. Crec que és bo que hi hagi una taula de partits polítics en les quals puguem parlar d'una amenaça per a l'Estat”. I em va dir: “Tens tota la raó, dono instruccions al ministre de l'Interior perquè us convidi a estar com a observadors i no signants del pacte i estigueu com a membres de ple dret”. I gràcies a aquest Estatut que nosaltres guanyem després van entrar altres formacions polítiques catalanes i basques. I vam demostrar que quan cal parlar de qüestions d'Estat, nosaltres estem disposats a reunir-nos amb totes les formacions polítiques. Si el PP i el PSOE volen signar documents per fer campanya electoral... això ja forma part de la normalitat.

Però llavors el problema són el PP i el PSOE o el problema és l'Estat?



Ha de depurar-se més del que s'ha depurat, i ho hem vist amb l'assumpte de les clavegueres. El PSOE va intentar dir que això era un problema del PP, però vam veure com el cap de Comunicació de la Moncloa, el que ens rebia a nosaltres i que ens somreia a nosaltres, era el que li va lliurar un pendrive amb informació privada a Villarejo. El problema de les clavegueres té més a veure amb periodistes que amb policies. Els policies són simplement fabricadors de notícies per als seus periodistes.



"Hi ha opcions polítiques que es poden posar l'etiqueta d'esquerres però que passen per sota del futbolí"

I tenim un aparell d'Estat on hi ha elements que no formen part d'una cultura democràtica. Això és així quan el PSOE ens diu que no trepitjarem mai el Ministeri de l'Interior. Perquè crec que el que ens està dient amb això és que no volen que nosaltres netegem això. Que el premi de caça major en aquestes eleccions és Unidas Podemos i que faran tot el possible perquè a nosaltres ens vagi malament perquè saben que som els únics que estem disposats a canviar certes coses i que no ens venem.



Si nosaltres haguéssim pogut prendre la decisió com a partit, creieu que l'operació Chamartín s'hagués aprovat a Madrid? Evidentment no. Els poderosos en aquest país ho han vist perfectament. Hi ha opcions polítiques que es poden posar l'etiqueta d'esquerra però que passen per sota del futbolí i assumeixen que no s'atreviran a tocar determinades coses.

Ens va sorprendre una acció que es va dur a terme fa unes setmanes per part de Podemos Aragó. Van destituir un director general per la seva simpatia cap a l'independentisme i per no haver-la comunicat prèviament. Què passa amb la llibertat d'ideologia que garanteix la Constitució?



No puc opinar sobre les decisions de Podemos Aragó. Jo crec que, en els càrrecs de responsabilitat política, la trajectòria política pot tenir la seva importància. Jo no contractaria un cap de gabinet que fos del PP o de Ciutadans perquè crec que ha d'haver-hi cert compromís ideològic. Sobre les tasques administratives d'un Govern… pregunti vostè a Aragó.



El president Sánchez diu ara que no li tremolarà el pols en aplicar l'article 155 a Catalunya i a més que, arribat el cas, ja compta amb els suports del Partit Popular i de Cs. Creu que anem a l'aplicació del 155? Descartaria recolzar-ho en aquest cas?



Nosaltres no recolzaríem en cap cas l'aplicació del 155, encara que jo digui que acatarem i complirem la llei. Nosaltres hem parlat de presos polítics des del principi, hem anat a veure als presos polítics a la presó, hem estat en contra d'aplicar el 155, i no hem parlat de regalar un govern al PSOE com ha defensat el partit d'Oriol Junqueras en seu parlamentària.



Però no tinc tan clar que el que passi és que es produeixi una sentència duríssima i aplicació del 155. Crec que el Govern de la Generalitat ha descartat, encara que no ho puguin reconèixer públicament, mesures unilaterals passi el que passi amb la sentència. I respecte a la sentència del Suprem, i si la sentència produeix excarceracions? Si la condemna és per rebel·lió en grau de temptativa i això implica que bona part dels presos surten al carrer? Llavors, potser, els que provoquen disturbis són la dreta i cal prendre un altre tipus de mesures.

Continuen sent partidaris del referèndum a Catalunya i de l'Estat plurinacional?



És evident que el nostre Estat és plurinacional, i nosaltres seríem partidaris de reformes institucionals que fessin més visible l'Estat plurinacional. Continuem apostant pel referèndum, però entenem que la solució no serà la proposta de cap partit. Seria una solució si això ho proposés la major part dels partits.



I com enquadra això amb el possible hipotètic pacte amb el PSOE?



No renunciem a la nostra opinió. Això és el que faríem nosaltres si guanyéssim les eleccions generals. Som conscients de la força que tenim i no podem imposar el nostre programa. Hem de buscar algun tipus d'acord en relació amb la força que tenim.



Renunciarà de nou a ser ministre o vicepresident si Unidas Podemos torna a negociar amb el PSOE un Govern de coalició?



Si ho anés afer, no em presentaria com a candidat d'Unidas Podemos. Jo crec que totes les formacions hem de respectar el que voten els ciutadans. No seria legítim que nosaltres demanéssim la renúncia de Pedro Sánchez si ha rebut el suport d'una part de la ciutadania, i no acceptarem que això es torni a exigir. Ho vam fer una vegada en una situació excepcional, però no ho farem més vegades.