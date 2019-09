Des que el setembre del 2017 el Departament de Cultura de la Generalitat va cessar el contracte de Jaume Reus, aleshores director del centre Arts Santa Mònica, aquest espai segueix sense direcció i és el personal intern qui s’ocupa de la programació del centre, això sí, amb “indicacions” del departament de Cultura, segons ha explicat Eva Ruiz, coordinadora general de les activitats de l’Arts Santa Mònica.



Ruiz, juntament amb Roger Vinent com a coordinador general, i la resta de l’equip són els encarregats d’omplir de contingut un espai que ha viscut temps millors. L’exposició dedicada a l’escriptor Quim Monzó del 2009, comissariada per Julià Guillamón va ser un èxit de visitants; o anant més lluny amb la mostra El foc s’escampa dedicada a Dau al Set de 1998, muntatge que va solucionar part de l’oblit cap a aquest moviment d’avantguarda de l’art català.

Malgrat el buit en la direcció i la incertesa sobre el futur d’aquest equipament, l’equip liderat per Roger Vinent ha aconseguit tirar endavant el festival Kronos Art BCN 2019, comissariat per Damián Pissarra. Es tracta d’un festival multidisciplinari d'art contemporani que reuneix a la seva programació música, performance, pintura, fotografia, cinema i collage, entre altres disciplines.



Una altra iniciativa que va acollir l’Arts Santa Mònica aquest setembre ha estat la mostra Reconstrucció 60.989 km. articulada amb els treballs dels divuit joves participants en el taller Reconstrucció.60.989 km organitzat per l’Arts Santa Mònica i l’Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya en col·laboració amb el centre SPE Kirikú. Davant l’estigmatització del col·lectiu de joves migrants que arriben sols a Barcelona, i per oferir un espai per aquests joves on expressar‐se lliurement, l'Espai Residència del centre Arts Santa Mònica s’ha convertit en un àmbit de recerca i comunicació.



El futur de l’Arts Santa Mònica, encara un enigma

Des del 2015 els consellers de cultura de la Generalitat han anat ballant, com també ho han fet els plans per l’Arts Santa Mònica.

La cessió de Jaume Reus, que va ocupar el càrrec des del gener del 2015 després d’haver estat triat per un concurs públic, no va estar exempta de polèmica. El setembre de 2017, Reus va difondre un comunicat on manifestava el desacord amb el seu cessament i també amb el canvi d’intencions del Departament de Cultura de la Generalitat (en una roda de premsa l’aleshores conseller de cultura Lluís Puig va anunciar que el nou Pla de Museus de Catalunya tenia previst que l’Arts Santa Mònica es dediqués a l’arquitectura). Per la seva banda, el conseller Santi Vila va descartar la idea de situar el Centro Nacional de Fotografía a l’Arts Santa Mònica. De facto, des del 2015 els consellers de cultura de la Generalitat han anat ballant, com també ho han fet els plans per l’Arts Santa Mònica.



L’espai va néixer com un centre multidisciplinari dedicat a impulsar la creació de la cultura contemporània en tots els seus formats i llenguatges. Un centre transversal on hi havia lloc per a l’experimentació i la investigació. Per això s’hi troben exposicions sobre arquitectura, arts escèniques, arts visuals, música, literatura, disseny, gastronomia… A més, l’Arts Santa Mònica ofereix un gran ventall d’activitats (conferències, presentacions…).

Jaume Reus tenia com a referent la Kunsthalle alemanya, volia un centre viu, obert a totes les disciplines i als talents d’arreu, un centre versàtil amb capacitat de reacció a temps real d’allò què passa al món i i capaç d’obrir debats. Fonts del Departament de Cultura asseguren que a finals d’aquest any s’obrirà la convocatòria per triar la nova persona responsable i que el primer trimestre del 2020 es nomenarà la nova direcció. Així doncs, caldrà esperar per conèixer les noves directrius que la conselleria de cultura encapçalada per Maria Àngela Vilallonga prepara per l’Arts Santa Mònica.