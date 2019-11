La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha indicat aquest dissabte que la taula de negociació que proposen els republicans per a poder facilitar la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, ha de ser "entre iguals", és a dir, "entre governs" i no entre partits.



Vilalta, que ha atès als periodistes en el marc de l'Assemblea de Dones del partit republicà, ha afirmat que la taula de negociació o diàleg que reclama ERC ha de constituir-se a partir de "quatre condicions molt clares".

En primer lloc, ha de ser entre executius i no entre formacions polítiques; es deu a més poder parlar "de tot", i ERC ja avança que plantejarà l'amnistia i l'exercici de l'autodeterminació; ha de tenir un calendari concret; i s'han de donar unes "garanties" que avalin que els acords que s'aconsegueixin es compliran.



En el mateix sentit s'ha pronunciat aquest dissabte el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, després de participar en la recollida benèfica d'aliments, El Gran Recapte.



Aragonès ha subratllat que és necessari constituir "una taula de negociació per solucionar un conflicte polític, no per entretenir el personal". El debat, ha afirmat, s'ha de donar "entre institucions per poder representar el conjunt de la ciutadania de Catalunya i del conjunt de l'Estat espanyol", amb l'objectiu de buscar una solució que, per a ERC, "sempre serà l'exercici del dret a l'autodeterminació", una aposta que proposaran "a tots els fòrums".

Votació per escollir



Aquest dilluns, la militància d'ERC podrà pronunciar-se per via electrònica en una consulta interna sobre la investidura. En concret, les bases d'aquest partit independentista hauran de respondre a la pregunta: "Està d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una taula de negociació?".



Marta Vilalta ha apuntat així mateix que el català és "un conflicte polític que requereix una solució democràtica". "Si volen comptar amb nosaltres per alguna cosa, deuen, òbviament, parlar amb nosaltres i han d'obrir-se a poder entendre que fa falta aquesta resolució democràtica. Si no estan ni disposats a això, que no comptin amb nosaltres", ha afirmat la dirigent republicana.



Ha assegurat que en aquesta taula de diàleg el president del partit i exvicepresident català, Oriol Junqueras, tindria "un protagonisme principal" malgrat romandre a la presó en compliment de la condemna per sedició.



Ha indicat així mateix que la consulta a la militància d'aquest dilluns serà per a la direcció d'ERC "políticament vinculant". Vilalta forma part de l'equip negociador d'ERC per explorar si és possible una abstenció dels 13 diputats republicans en el Congrés que faciliti la investidura de Pedro Sánchez.



El portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, i el president del consell nacional dels republicans, Josep Maria Jové, l'acompanyaran en aquesta tasca.