ERC adverteix Illa que "sense concreció en el finançament singular" no hi haurà pressupostos ni legislatura

ERC ho té clar: si Salvador Illa no concreta els detalls de la implementació de l'acord de finançament singular per a Catalunya, no hi haurà pressupostos de la Generalitat ni legislatura. Així ho ha advertit aquest dimecres el portaveu del grup parlamentari dels republicans, Josep Maria Jové, que ha intervingut en la segona jornada del debat de política general del Parlament.

Després de la intervenció de Junts —i la seva rèplica i contrarèpliques corresponents—, Jové ha començat el seu discurs amb dues constatacions que no permetrà que el president oblidi: d'una banda, que governa en minoria, i de l'altra, que només obtindrà la majoria dels suports a la cambra per complir els acords signats amb ERC i els Comuns per a la seva investidura. "El nostre model dista molt del seu, així que si vol continuar governant haurà d'avançar molt més per satisfer les nostres demandes", ha afirmat amb severitat el portaveu republicà.

En aquest sentit, ha afegit que ha de complir els pactes amb "celeritat", que les "bones paraules" no són suficients i que les majories alternatives, en referència a possibles pactes amb la dreta, són "una mala idea" que li faran perdre "la majoria necessària".

Al llarg de la legislatura, el PSC estarà obligat a teixir aliances. Jové ha admès que ERC és un "soci preferent" del Govern, però que funcionarà com una "oposició exigent i vigilant". Segons diu, els acords són passos endavant en "sobirania nacional i social", i per defensar-los i implementar-los serà necessària una "ambició" que encara no han vist "enlloc".

Amb una evident duresa en les seves afirmacions, Jové ha assenyalat que "supeditar-se a Madrid", ampliar l'aeroport del Prat, "debilitar" el pla de la renda bàsica o "arraconar" la senyera al Palau de la Generalitat, entre altres exemples, no és "avançar en sobirania".

La resolució del conflicte polític

Tot i ser minoria en escons al Parlament, l'independentisme manté "una majoria social a Catalunya i una gran capacitat d'influència" a la cambra catalana, segons ha apuntat Jové. ERC aspira a una Catalunya "socialment justa" i "nacionalment lliure", raó per la qual ha instat Junts a "picar pedra" i "fixar les bases d'una nova etapa". Tanmateix, per aconseguir-ho serà fonamental "superar els errors i els personalismes".

Així mateix, Jové ha alertat a Illa que amagar sota la catifa el conflicte polític català "és un error". ERC continua defensant la llei d'amnistia com una eina contra la repressió i, precisament per això, la seva interpretació ha de ser "justa". "El conflicte estarà latent fins que la ciutadania pugui votar de manera reconeguda. El referèndum és l'única via de resolució possible", ha sentenciat, alhora que ha reconegut que l'"anhel de sobirania política" sempre serà un mur per al govern que ho ignori.

El portaveu republicà ha subratllat que l'independentisme que la seva formació defensa és el que està "al servei de la gent" i que impulsa mesures transformadores. I, per aquest motiu, ha instat Junts a "no girar l'esquena" al país, ni en matèria de finançament ni tampoc amb la regulació dels lloguers de temporada. "Les urgències socials necessiten respostes immediates", ha puntualitzat.

Illa reitera el seu compromís amb el finançament singular

El president de la Generalitat, durant el seu torn de rèplica, ha garantit que es "deixarà la pell" per implementar el finançament singular per a Catalunya. De fet, ha reafirmat el seu "compromís explícit" amb un repte que no és "menor" i ha promès concrecions, sense especificar un calendari.

Illa és conscient que governarà en minoria i ha deixat clar que el seu Govern ja ha escollit un bàndol: les forces progressistes. La seva prioritat serà teixir aliances amb ERC i els Comuns per avançar cap a una Catalunya pròspera.