ERC agafa la iniciativa després de la polèmica Diada i obrirà contactes amb tots els actors del sobiranisme

Hores després de la nodrida i polèmica manifestació de la Diada en què per primer cop a la història no va participar Esquerra Republicana de Catalunya per discrepàncies amb l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), ERC es reafirma en l’estratègia de la negociació amb l’Estat criticada per l’ANC i altres actors independentistes. Però malgrat tot l’Executiva Nacional ha decidit agafar la iniciativa i obrir contactes amb tots els actors del sobiranisme o del seu entorn: partits polítics com Junts o la CUP, però també els comuns, entitats, sindicats, etc. Contactes que no es produiran a curt termini però que tenen la voluntat d’explorar una nova formulació dels "consensos estratègics" per avançar cap a la República catalana i per afrontar també els problemes socials i econòmics que pateix Catalunya.

Segons la portaveu d’Esquerra, Marta Vilalta, ERC vol "reconvertir i actualitzar" l'espai de coordinació estratègica de l'independentisme, i "adaptar-lo al context actual" des del reconeixement de la pluralitat i diversitat del moviment. A més, el partit vol que s'hi sumin "altres actors del sobiranisme". Així ho ha apuntat aquest dilluns Vilalta l'endemà de la Diada de l'Onze de Setembre. La dirigent d'ERC també ha dit que seria "profundament irresponsable" avançar eleccions. Sobre la llista cívica que proposa l'ANC, Vilalta ha recordat que la candidatura municipal de Barcelona del 2019 impulsada per l'entitat -Primàries Barcelona- va "perjudicar" l'independentisme, perquè va "afectar" l'opció que el cap de llista d'ERC, Ernest Maragall, fos alcalde.

Objectiu sumar, obertura de contactes múltiples

Segons la secretaria general adjunta d’ERC, els republicans valoren positivament en termes generals el desenvolupament de la Diada com a jornada de reivindicació i de mobilització de molta gent "en els molts actes que es van fer arreu del país". Per Vilalta aquesta és una mostra de la voluntat de la ciutadania d’una República catalana i de persistència en defensa d’una Catalunya independent, però s’ha mostrat crítica amb les "convocatòries que abandonen la transversalitat" en referència a la manifestació de l’ANC.

"Reiterem el camí a seguir que és el de sumar"

Malgrat les crítiques rebudes Vilalta ha refermat la idea d’ERC de la necessitat d’eixamplar les bases de l’independentisme: "Reiterem el camí a seguir que és el de sumar. Abraçar a tothom i no confondre l’adversari que és l’Estat espanyol que ens nega els drets i aplica la repressió". Vilalta també ha estat crítica amb aquells que van "contra els independentistes del costat" o que reparteixen carnets.

"obrir contactes amb tots els actors polítics i socials sobiranistes per fer una anàlisi compartida del moment"

En aquest sentit, Vilalta ha explicat aquest dilluns que l’Exectuiva dels republicans ha decidit agafar la iniciativa i "obrir contactes amb tots els actors polítics i socials sobiranistes per fer una anàlisi compartida del moment". "Per refer l’estratègia de consens però per interpel·lar a tothom i no només parlar entre independentistes", ha afegit Vilalta. I per demostrar que "la República catalana és l’única alternativa per tenir un millor país".

Retornar a les mobilitzacions transversals guanyadores

Vilalta s’ha mostrat crítica amb els atacs des de l’ANC: "Volem guanyar la República catalana i això no ajuda". La portaveu d’ERC ha apostat per un "independentisme molt ampli" i per "recuperar les mobilitzacions guanyadores en què ningú quedi exclòs". "Aquest camí és el que ens porta cap la victòria i el continuarem defensant", ha defensat.

"Si algú altre té altres propostes que les expliqui. De moment només fan crítiques a la d’ERC"

Davant un Estat que "vulnera els drets fonamentals" la proposta d’ERC és la de "les mobilitzacions transversals i seguir sumant. Generar complicitats i respondre a les necessitats de la gent. Aprofitar tots els espais, carrers, institucions o taules de negociació", ha dit Vilalta.

"Acompanyat de guanyar complicitats internacionals, sumar més catalans i catalanes encara no convençuts de què la millor opció és la República Catalana i mostrar que som útils a la ciutadania amb polítiques republicanes i bon govern en moments de crisis i dificultats" ha afegit la portaveu d’ERC. "Si algú altre té altres propostes que les expliqui. De moment només fan crítiques a la d’ERC" ha reblat. I en referència a les crítiques de l’ANC als partits polítiques ha assegurat que "el populisme i el missatge antipartit i antipolítica segur que no ens ajuda a guanyar". "No hi ha receptes màgiques. A ERC no ens trobaran en la divisió però sí en la construcció de consensos", ha conclòs Vilalta.

I respecte a les amenaces de Junts de sortir del Govern ho ha qualificat o les exigències de l’ANC de convocar eleccions ho ha qualificat de "profundament irresponsable en un moment de crisis important que pateixen molts catalans i catalanes". "Treballarem per estabilitzar i enfortir el Govern" ha assegurat que farà ERC, "per ser útils as la gent des de les institucions, lluitant contra la crisi, l’encariment dels preus i fent passos cap a la República catalana".