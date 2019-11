Esquerra Republicana (ERC) busca el consens amb Junts per Catalunya (JxCat) en relació a la votació d'investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern. De moment totes dues formacions afirmen que si el PSOE no canvia de posició es pronunciaran en contra.



Totes les mirades, però, es dirigeixen en aquest moment cap a ERC, per intentar avaluar el seu grau de fermesa en aquesta postura, endevinar si finalment els seus diputats faran possible amb una abstenció la continuïtat de Sánchez a la Moncloa i la formació d'un govern de coalició amb el partit de Pablo Iglesias.

De fet el seu diputat Gabriel Rufián es va reunir amb la portaveu i sots-secretaria general del PSOE Adriana Lastra i probablement tornarà a fer-ho en els pròxims dies, alhora que mantindran les trobades bilaterals amb JxCat, com també han tingut amb altres forces com la CUP o Bildu.



Tenen clar que si no hi ha una taula de negociació "entre iguals", entre governs català i espanyol, es mantindran en el "No". "Una taula de negociació en la qual tothom pugui portar la seva proposta", precisen, per reiterar la condició de poder parlar de tot. I afegeixen que, a més, haurà d'implementar-se "un mecanisme pel compliment del que es pugui acordar".

"Coincidència estratègica" entre ERC i JxCat

Pel que fa referència a JxCat en aquest moment ERC intenta mantenir una posició conjunta i no descarten que també hi hagi consens en un moment donat si canvien el 'No' per l'abstenció. "Estan predisposats a moure's", opina una font del partit republicà.



Fonts de Junts per Catalunya però indiquen just el contrari. "Unitat estratègica real no n'hi haurà. El que hi pot haver és coincidència estratègica", però "la única coincidència possible és amb el 'No'", afirmen taxativament. "Ens encantaria poder votar que sí, però és impossible", precisa un dirigent. "ERC s'abstindrà", "nosaltres els ajudarem, però no ens abstindrem" pronostica un altre qualificat polític del mateix espai vinculat a anteriors equips del govern català.



Consulta a la militància d'ERC

La direcció dels republicans catalans ha decidit d'altra banda plantejar una consulta a la militància sobre la seva posició en la investidura, en la qual inclou com a condició l'acceptació per part del PSOE de l'esmentada taula de negociació entre el Govern espanyol i el de la Generalitat.



Demanen als militants que donin resposta a la següent pregunta: "Està d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una taula de negociació?"

Si guanya el sí, ERC col·locarà òbviament la negociació sobre Catalunya com a condició imprescindible per donar suport a Sánchez i es complicarà així la investidura del candidat socialista i la formació del Govern de coalició de PSOE i Podemos.



Des de JxCat es considera que amb aquesta consulta ERC s'equivoca, perquè la resposta majoritària "està cantada" i això els dificulta al grup parlamentari un eventual canvi d'actitud. Però a més indiquen que la possible abstenció d'ERC, que segons diuen decidiran amb la vista posada en la demoscòpia, tampoc garanteix la investidura, pels problemes que Sánchez pot trobar dins del seu propi partit.​



Des del propi PSOE, qui porta el pes de la negociació és la portaveu Adriana Lastra, que aquest dijous ha demanat a ERC que reflexioni sobre quins són els dos partits polítics que "sempre han apostat pel diàleg" en la relació amb Catalunya, referint-se, és clar, al seu propi partit i a Unides Podem. Però en relació a la consulta plantejada per ERC als seus militants ha optat per la prudència: "No valorem els procediments interns de les organitzacions polítiques, no ho hem fet mai i no ho farem ara", ha dit.

Compromís independentista

En qualsevol cas, l'interrogant obert sobre el sentit del vot dels independentistes ara es planteja, i es seguirà plantejant, a tota mena d'espais, reunions, tribunes i converses.



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que en aquests moments votaria 'No' a la investidura de Pedro Sánchez i ha expressat la confiança en que els 23 diputats independentistes del Congrés votin en aquest sentit. "Estem en la situació de fa quatre mesos, i llavors ja vam votar que no", ha remarcat en una entrevista a Rac1. "No em puc imaginar que cap diputat independentista no faci honor al que ens hem compromès amb els nostres electors i amb el que hem subscrit", ha subratllat.

Torra, que ha tornat a negar qualsevol possibilitat de convocatòria anticipada d'eleccions a Catalunya, i ha situat les pròximes en el 2021, ha demanat a Unides Podem (UP) que no renunciï a la defensa del dret a l'autodeterminació i que si entra a l'Executiu porti aquesta qüestió al Consell de Ministres.



L'ex-diputat Joan Tardà s'ha tornat a pronunciar en favor del diàleg que considera possible amb el nou Executiu espanyol : "Un govern progressista hauria de posar greix en els engranatges, i no sorra o pedres, perquè s'aconsegueixi una solució. Això passa per que les parts es reconeguin", i ha apostat per un escenari de diàleg sense condicions per a construir una solució en la qual participin tots els catalans".