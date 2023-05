ERC es conjura per "trencar amb els règims" del PSC a les grans ciutats metropolitanes

Definitivament, ERC afronta les eleccions municipals del proper diumenge, dia 28, com un duel amb el PSC per convertir-se en el partit més votat de Catalunya, amb Junts com a tercer actor. La formació que presideix la Generalitat ha celebrat aquest dissabte el seu acte central de campanya de cara als comicis locals a Cornellà de Llobregat, un dels eterns feus socialistes a l'àrea metropolitana de Barcelona i, justament, les crítiques a un PSC "immobilista" han estat l'element comú de totes les intervencions. Esquerra, directament, s'ha conjurat per "trencar amb els règims" del PSC a les grans ciutats metropolitanes i impedir el seu retorn a l'alcaldia de la capital.

"Fa molts anys que a Cornellà governen sempre els mateixos amb amplíssimes majories i actuen com si la ciutat fos seva", ha denunciat l'alcaldable republicana a la ciutat, Raquel Albiol, mentre que el diputat al Congrés i candidat a Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, ha anat més enllà i ha proclamat "que no hi ha dret que el PSOE hagi convertit les nostres ciutats en uns altres cortijos, ja n'hi ha prou de señoritos, qui estigui cansat de cortijos i señoritos, que voti republicà".

Les crítiques als socialistes per la pèssima gestió del servei de Rodalies Renfe i el seu model de desenvolupament en el cinturó roig -bàsicament basat en el totxo- han estat també constants en l'acte, en què, a més, han intervingut el president del partit, Oriol Junqueras, la secretària general, Marta Rovira, el president del Govern, Pere Aragonès, o l'alcaldable de Barcelona, Ernest Maragall, entre d'altres.

De fet, hi havia una nodrida presència de consellers de la Generalitat, en una clara mostra de l'esprint final que pretén fer ERC per remuntar unes enquestes que, fins ara, no li són massa favorables, especialment a la capital.

Cruïlla entre "immobilisme" i "transformació"

Aragonès ha situat el 28-M com una cruïlla entre dues opcions, "l'immobilisme que representa el PSC, o la transformació republicana que representem nosaltres" o, dit amb altres paraules, "que continuï passant el de sempre, perquè manen els de sempre, o perquè passin coses noves".



El president del Govern també ha assenyalat l'espantall d'una possible sociovergència que podria produir-se a Barcelona -no la neguen els candidats de PSC i Junts, Jaume Collboni i Xavier Trias, respectivament-, titllant també d'"immobilista" el partit de Laura Borràs, Jordi Turull i Carles Puigdemont: "Durant 40 anys aquests immobilistes s'han pensat que el país és seu".

Junqueras: "Per fer un referèndum és molt més fàcil amb els ajuntaments a favor"

El líder del partit, Oriol Junqueras, ha tret pit de la gestió del Govern -cosa que també havia fet Aragonès- i ha proclamat que ERC "som els únics que sempre plantem cara davant d'aquesta formidable coalició conservadora que disposa de tants recursos i tants mitjans", en referència a PSC i Junts. Ha apel·lat també a la qüestió nacional, assegurant que "tothom sap que quan es tornin a posar urnes per fer la independència les posarem nosaltres".

En aquest sentit, ha afegit que "sabem que per fer un referèndum i per fer la república és molt més fàcil si hi tenim els ajuntaments a favor, per això és important que l'Ernest Maragall tingui l'alcaldia de Barcelona i volem guanyar a l'Hospitalet, Badalona o Terrassa". I ha conclòs que "qualsevol vot independentista a l'àrea metropolitana que no vagi a ERC és un vot llençat", ja que que avala "el règim".

Rufián: "Som responsables de les rectificacions del PSOE"

Rufián, que ha reconegut la dificultat del seu assalt a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet en recordar que ara mateix el PSC de Núria Parlon hi té 17 regidors, mentre que ERC només en suma 3, ha assenyalat que l'alcaldessa de la ciutat i l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, tenen en comú "que han guanyat tant que es pensen que Cornellà i Santa Coloma són seves i no tenen en compte la gent, ni el seu dia a dia i la seva vida".

A banda de fer una crida a "trencar amb els règims" que el PSC ha edificat a bona part de l'àrea metropolitana durant dècades, Rufián també ha fet bandera de la negociació amb el Govern espanyol, del PSOE, perquè això ha permès tirar endavant lleis que milloren la vida de la gent: "no som responsables de les decisions del PSOE, som responsables de les seves rectificacions", ha rematat.

Maragall apel·la Trias perquè "no cedeixi" i no faci possible una alcaldia de Collboni

Finalment, l'alcaldable de Barcelona, Ernest Maragall, també ha centrat les crítiques sobretot en el PSC, al qual ha atacat per la gestió de Rodalies i per voler arribar a l'alcaldia de Barcelona "pel mitjà que sigui". "El 28-M està en joc si Barcelona és un subjecte polític independent, si pot i vol tenir un lideratge públic fort i lliure", ha subratllat, per apel·lar directament el candidat de Junts, Xavier Trias, perquè "no cedeixi" i no faci possible una alcaldia de Collboni que el convertiria en el "còmplice necessari d'una operació d'Estat". "A Barcelona el risc es diu Collboni, amb la crossa de Trias, o la suma zero de Colau i Collboni, mentre que l'esperança es diu ERC", ha proclamat Maragall.