ERC proposa incloure els partits no independentistes a les negociacions amb el Govern espanyol i consensuar una postura de la delegació catalana a la taula de diàleg. Aquesta ha estat la proposta que ha llançat el president del grup parlamentari republicà, Sergi Sabrià, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Sabrià aposta perquè s'hi abordin "grans consensos de país" pactades amb la resta de formacions: "És bo que es parli amb tothom".



La taula de diàleg entre els governs català i espanyol és un dels acords als quals va arribar ERC amb el PSOE a canvi de permetre la investidura de Pedro Sánchez, escollit president espanyol el passat dimarts amb l'abstenció dels republicans. Fins ara, JxCat s'ha mostrat reticent a participar-hi, ja que consideren que aquesta negociació no blinda un referèndum d'autodeterminació i critiquen no haver format part de les negociacions. ERC insta als seus socis de Govern a apostar-hi i a conformar la delegació catalana amb representants de l'Executiu català i amb el president Quim Torra al capdavant. La novetat presentada per Sabrià, però, és que els republicans ara proposen reunir-se abans amb els partits no independentistes per portar-hi una posició consensuada.

Preguntat per la votació dels pressupostos de l'Estat, Sabrià els ha tornat a lligar amb l'èxit de la taula de diàleg. El republicà ha dit que és necessari que les negociacions avancin perquè si no "no cal parlar ni de partides ni de pressupostos". En aquesta línia, Sabrià ha comentat les paraules de la vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, qui va afirmar que permetre la investidura implicava "poder governar": "Tot el que tingués a veure amb la governabilitat quedava per a després i en funció de l'evolució", ha assegurat Sabrià.



El republicà ha emplaçat al PSOE i a Unidas Podemos a fer una proposta per a Catalunya i ha demanat abordar el dret a l'autodeterminació, amb paraules a favor del diàleg i la desjudicialització del conflicte, tal com va expressar Sánchez durant el seu discurs al Congrés.



Sabrià també ha comentat la polèmica figura del relator, de moment absent al pacte entre el PSOE i ERC, i que va causar un conflicte irresoluble durant les darreres negociacions entre governs. Ha afirmat que no és moment de posar "nous condicionants" a la taula sinó "d'arrencar-la". Durant els darrers dies, JxCat ha criticat que ERC renunciés a aquesta figura, que mesos enrere va ser una línia vermella per ambdues formacions.