ERC demana que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias compareguin a la comissió Pegasus

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'exvicepresident de l'Executiu i fundador de Podem, Pablo Iglesias, estan a la llista de propostes que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrat per a la comissió d'investigació del cas Pegasus. Com passa amb les propostes per a l'operació Catalunya, és un pas previ a la llista definitiva que hauran d'acordar tots els grups en Comissió.





A la llista de propostes d'ERC, que hauran de negociar amb la resta, i que supera el centenar de noms, també hi apareixen altres figures polítiques com l'expresident popular del Govern español, Mariano Rajoy; Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta i exministra de la Presidència (PP); María Dolores de Cospedal (PP), exministra de Defensa; Nadia Calviño, actual ministra d'Afers Econòmics (PSOE); Carmen Calvo, exvicepresidenta del Govern (PSOE); O Iván Redondo, director del Gabinet de Presidència de l'Executiu de Sánchez entre el 2018 i el 2021.





Els pròxims dies, en què es duran a terme les converses amb els diferents grups polítics, seran clau. Público ja va avançar que els republicans estudiaven noms tant de la cúpula política de Sánchez, com de la de Mariano Rajoy, perquè se sotmetin a les preguntes de la comissió d'investigació. Finalment, han optat per incloure el mateix Sánchez. Caldrà veure com rep el PSOE la proposta i quin és el to de la negociació al voltant d'una eventual compareixença del president del Govern d'Espanya.





Així, la imminent comissió d'investigació al Congrés sobre l'espionatge amb el sistema israelià Pegasus a l'entorn independentista català, inclosos els polítics, els advocats, els periodistes i els activistes, intentarà aportar llum sobre la implicació de les institucions de l'Estat. Per la seva banda, ERC vol conèixer les actuacions del Ministeri d'Exteriors "en relació amb les investigacions dutes a terme de manera presumptament il·legal, sense estar subjudica, sobre les delegacions de la Generalitat a l'estranger", segons consta al pla de treball sobre la comissió, a què ha pogut accedir aquest diari.





A més, ERC pretén que es facin públics els "contractes, costos i processos de contractació per al presumpte desenvolupament i/o compra del software Pegasus o altres eines usades per a l'espionatge" a l'entorn independentista i proposa mesures de rescabalament per als afectats per l'espionatge, així com "l'assumpció de les responsabilitats que es derivin del mal ús de les estructures governamentals".

Jutges i dimensió internacional

Els republicans també proposen que el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, que va iniciar una investigació quan es va descobrir que el mòbil del president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, havia estat infectat amb Pegasus, igual que el de Margarita Robles, ministra de Defensa; el del ministre de l'Interior, Grande-Marlaska i el del ministre Luis Planas, declari a la comissió. Calama va haver de tancar la investigació per la manca de col·laboració d'Israel, ja que no va contestar la comissió rogatòria enviada per l'Audiència Nacional.

ERC també vol que el fiscal general comparegui, igual que Roberto Valverde, de la Fiscalia de Delictes Informàtics de Barcelona.



Un altre dels jutges que la formació que dirigeix Oriol Junqueras demana que comparegui és Alejandro Abascal, jutge de reforç del Jutjat Central d'Instrucció 6 de l'Audiència Nacional, que va autoritzar l'ús de Pegasus per investigar els sospitosos de crear la plataforma Tsunami Democràtic.





Però la llista de propostes d'Esquerra també té una dimensió internacional. Proposa que compareguin a la comissió diversos alts càrrecs europeus. Entre ells, Didier Reynders, comissari de Justícia de la Comissió Europea; Vera Jourová, comissària de Valors i Transparència de la Comissió Europea i tres membres de la Comissió Pegasus al Parlament Europeu. Alguns d'aquests, ERC també els ha proposat per a la comissió d'operació Catalunya.

65 espiats independentistes

Va ser el 18 d'abril del 2022 quan Citizen Lab, un laboratori multidisciplinari de la universitat de Toronto enfocat en la investigació, desenvolupament de la informació i comunicació en matèria de tecnologia, drets humans i seguretat global, denunciava, amb el suport d'Amnistia Internacional, l'espionatge d'almenys 65 telèfons de figures polítiques catalanes, els seus familiars, advocats i activistes, totes vinculades a l'independentisme català. L'espionatge en qüestió es va realitzar mitjançant el controvertit spyware o programari espia Pegasus.

Entre els espiats figuren els expresidents Artur Mas i Quim Torra; Ernest Maragall, exconseller d'Acció Exterior de la Generalitat i diputat d'ERC al Parlament; Ferran Bel, diputat per PDeCAT al Congrés; Jordi Sànchez, expresident de l'ANC i secretari general de Junts; Jordi Solé, europarlamentari d'ERC; Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont; Andreu Van den Eynde, advocat de Junqueras; Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. També van ser espiats amb Pegasus Arnaldo Otegi, secretari general d'EH Bildu, i Jon Iñarritu, diputat d'EH Bildu.