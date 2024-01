ERC denuncia múltiples vulneracions de drets a Espanya a l'informe sobre l'Estat de Dret de la Comissió Europea

ERC ha presentat una proposta per completar l'informe sobre l'evolució de l'estat de dret a Espanya que cada any redacta la Comissió Europea. En el procés d'elaboració, s'obre un període perquè hi puguin participar organitzacions de la societat civil, una ocasió que els republicans han aprofitat per fer les seves aportacions en diferents àmbits.

L'informe posa en relleu tota la investigació al voltant del CatalanGate i l'espionatge a polítics, activistes i advocats vinculats al moviment independentista amb Pegasus. En relació amb això, s'exposen les resolucions del Parlament Europeu i de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, que recomanen una "profunda, independent i efectiva investigació" de tots els casos.

En aquesta mateixa línia, el document ressalta l'existència de l'Operació Catalunya, explicant que el llavors ministre de l'Interior espanyol, Jorge Fernández Díaz, avalat pel president del Govern, Mariano Rajoy, "va utilitzar el Centre Nacional d'Intel·ligència per crear falsos informes difamatoris sobre líders independentistes, filtrant-los a la premsa per, posteriorment, poder començar una investigació falsa contra ells".

L'encarregat de dur a terme les aportacions per part dels republicans ha estat l'eurodiputat Jordi Solé, que considera que l'elaboració d'aquest document ha estat una bona oportunitat per explicar fora de l'Estat la necessitat d'haver acordat una llei d'amnistia que consideri que tots els fets relacionats amb la consulta del 9 de novembre del 2014 i el referèndum d'independència de l'1 d'octubre del 2017 no van ser un delicte.

Altrament, ERC també ha denunciat la situació "inusual" que viu el Consell General del Poder Judicial. Els republicans han posat èmfasi en el fet que el mecanisme és "insuficient" per garantir la independència judicial i la seva aparença de neutralitat.