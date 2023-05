ERC denúncia el veto a la seva publicitat de campanya a les estacions de Renfe

Esquerra Republicana de Catalunya ha lamentat aquest dimecres el "veto" de Renfe a poder contractar publicitat a les seves estacions durant el període electoral. Els republicans consideren un "greuge" que altres formacions polítiques sí que puguin exhibir els cartells electorals durant la campanya de les eleccions municipals en estacions de la companyia.

En una nota de premsa, la formació assenyala que el passat dimarts dia 9 Renfe va comunicar a l'empresa encarregada de gestionar la publicitat a les estacions el rebuig a la campanya contractada per Esquerra a Badalona, que fins i tot ja estava pagada. La decisió es va justificar per "no haver estat aprovada per la Direcció de Rodalies".

Segons ERC, en el mateix correu electrònic la companyia es detallava que des de la Direcció de Rodalies "no consideren oportú aquest tipus de publicitat de polítiques" en els suports que ofereixen en les estacions de tren.

En període pre-electoral, la mateixa campanya d'Esquerra a Badalona sí que va ser reproduïda i penjada a les instal·lacions de Renfe. Per tot plegat, des del carrer Calàbria s'estan estudiant totes les vies legals per "corregir aquest greuge".

Cartell electoral de Cornellà En Comú Podem a l’estació de Rodalies. — ERC

La sorpresa dels republicans ha arribat quan aquesta setmana han aparegut cartells d'altres formacions polítiques en estacions de Rodalies, com mostren les imatges que han difós. Es tracta de fotos de les estacions de Terrassa, Cornellà de Llobregat o Molins de Rei, fetes entre dimarts i dimecres.

Les crítiques a la gestió del servei

ERC espera que el "greuge" no estigui motivat com "represàlia" per la seva denúncia i crítica de la gestió "desastrosa" del servei de Rodalies "feta pels socialistes". "En ple caos d'avaries a la xarxa de Rodalies, Renfe s'hauria de preocupar per oferir un bon servei i no pas per vetar campanyes publicitàries", lamenta la formació.