ERC facilitarà l'aprovació dels pressupostos de Barcelona amb una abstenció

Els comptes de l'Ajuntament de Barcelona per al 2023 tiren endavant. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya s'abstindrà per segon any consecutiu en la votació dels pressupostos municipals i facilitarà la seva aprovació després d'arribar a un acord amb el govern de Barcelona en Comú i el PSC de Collboni. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dijous els regidors republicans Jordi Coronas i Jordi Castellana.

El grup liderat per Ernest Maragall ha estat negociant amb els comuns i els socialistes fins al darrer moment. Fruit de la negociació, els republicans han pactat amb el govern municipal un pla de xoc social i econòmic valorat en 100 milions d'euros per fer front a la crisi derivada de la inflació. "No és el nostre pressupost ni el que hauríem fet, però creiem que el pla de xoc serà útil i ajudarà la ciutadania en un moment de crisi", ha afirmat el portaveu d'ERC.

L'abstenció d'Esquerra permetrà al govern d'Ada Colau i Jaume Collboni aprovar el quart i últim pressupost d'aquest mandat. Si en els dos primers comptes, ERC va votar a favor, en els pressupostos del 2022 i del 2023 ha optat per l'abstenció.

Un pla de xoc de 100 milions

Els republicans han pactat amb el govern municipal un pla de xoc social i econòmic valorat en 100 milions d'euros, que inclou entre altres augmentar el fons d'infància per a famílies en situació de vulnerabilitat en 15 milions o una línia d'ajuts de 5 milions per a clubs esportius i entitats culturals per fer front a l'augment de la despesa energètica.

També inclou partides per adquirir habitatge per reduir la llista d'espera de la mesa d'emergència o incrementar en 6 milions el pressupost destinat a polítiques actives d'ocupació. A banda, el pla també preveu dotacions en àmbits com la gent gran i la dependència, l'atenció social bàsica, l'atenció a dones que han patit violència masclista o altres com la salut pública.

El pla engloba també una partida de 4 milions d'euros per executar mesures previstes en el compromís Besòs-Maresme, 5 milions per adquirir el Centre Comercial de la Vila Olímpica -per crear-hi un equipament comercial municipal- i 2 milions per la construcció del mercat provisional de l'Estrella.

Coronas i Castellana han assenyalat que esperen que el pla de xoc doni aire a la ciutadania en general, però també a les pimes, els autònoms, les famílies i els equipaments culturals i esportius en un moment en què la cistella de la compra i els preus de l'energia estan "desbocats". Per tot plegat, els republicans han reiterat que tot i que no és el seu pressupost sí que confien que l'acord assolit amb el govern municipal el millori. Tot plegat, es votarà en el plenari d'aquest divendres. ERC també s'abstindrà en la votació de les ordenances fiscals.