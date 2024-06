ERC guanya opcions per aconseguir la presidència del Parlament

D'aquí a set dies es constituirà el nou Parlament de Catalunya, sorgit de les eleccions del passat 12 de maig. Ara mateix encara no se sap qui el presidirà ni qui ocuparà els altres seients de la Mesa, però a mesura que s'apropa la data ERC guanya opcions per liderar l'organisme.

Les negociacions s'estan intensificant, si bé la seva resolució s'ha de desmarcar del que succeeixi amb la investidura, en què el socialista Salvador Illa parteix com a favorit per presidir el nou Govern. Sense que es pugui descartar una repetició electoral, que es faria a l'octubre si, com a tard, el 25 d'agost no s'ha investit cap president de la Generalitat.

Anem per parts. Aquest dilluns, el candidat dels Comuns a les eleccions europees, Jaume Asens, ha defensat que l'única "suma viable" per a la Mesa del Parlament és la "suma progressista". En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha manifestat que "ens hem de posar d'acord perquè el Parlament estigui presidit per una persona d'un partit nítidament d'esquerres, com ho és ERC", una opció que veu "preferible" a cedir-la a Junts.

El posicionament del dirigent de Comuns Sumar arriba després que la setmana passada la CUP defensés la necessitat de constituir el que va anomenar "una Mesa antirepressiva" i obrís converses amb Junts, ERC i la formació de Jéssica Albiach per intentar implementar-la. Entre les quatre forces sumen 65 diputats al Parlament, de manera que si hi ha hagués acord només una improbable entesa entre PSC, PP i Vox podria torpedinar-lo.

La voluntat de la CUP és que una entesa així evités també que PP i Vox tinguessin seient a la Mesa, assumint que seria el PSC qui, com a guanyador dels comicis del 12-M, hi tindria un major nombre de representants -segurament tres de set-.

Tant ERC com Junts han admès els contactes i han defensat com una bona opció una presidència independentista del Parlament, si bé els cupaires han qüestionat que recaigui en els juntaires perquè la formació de Puigdemont defensa polítiques "idèntiques" a les del PSC en matèria social o econòmica, un fet que decanta les seves preferències cap a Esquerra.

El PSC assumeix l'escenari

En paral·lel, i segons informa l'ACN, el PSC ja admet que és possible que hi hagi una presidència independentista del Parlament, tot i que la seva preferència seria, lògicament, que l'organisme estigués encapçalat per un dirigent socialista. Ara bé, tant la formació de Salvador Illa com ERC desmarquen el que succeeixi amb l'òrgan de govern de la cambra de la investidura, en unes negociacions que més que probablement s'allargaran durant tot l'estiu i amb un final encara per escriure.

Els republicans, de moment, estan apujant el preu d'un hipotètic suport a la investidura d'Illa i ja li demanen que es comprometi amb un finançament singular per a Catalunya -que, de moment, el PSC no contempla- i un full de ruta per a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, una opció que encara genera més rebuig entre els socialistes. Les converses per a la investidura i formació del futur Govern tot just viuen les primeres passes i la constitució de la Mesa del Parlament només serà un primer capítol que no necessàriament ha de tenir continuïtat.