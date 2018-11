ERC guanyaria les eleccions al Parlament i el 'sí' a la independència es manté per sobre

El partit d’Oriol Junqueras revalida la primera posició pel que fa a esperança de vot al Parlament de Catalunya. Segons el Centre d’Estudis d’Opinió, que ha publicat aquest divendres el tercer baròmetre d’aquest 2018, els republicans s’emportarien un 22,3% dels vots dels ciutadans catalans, que en escons significaria l’obtenció d’entre 36 i 38 diputats, mínim quatre més dels 32 que ocupa des de les eleccions de 2017. La segona força seria Ciutadans (C's), que baixaria abruptament dels 36 escons actuals als 30, així com Junts per Catalunya (JxCat), que tornaria a la tercera posició però també amb una baixada d’escons dels 34 actuals a entre 23 i 24 cadires.



Per la seva banda, el PSC mantindria la representació actual, entre 17 i 18 escons, mentre que Catalunya en Comú Podem i la CUP millorarien els seus resultats. Els comuns ocuparien entre 12 i 13 escons, fins a cinc més que els que ostenten en aquests moments, mentre que els anticapitalistes experimentarien la pujada més pronunciada d’aquest baròmetre, amb possibilitats d’arribar fins als 11 escons, set més dels d’ara. El PP -que quan es va celebrar l'enquesta encara tenia a Xavier Garcia Albiol al capdavant-, no es recupera de la tendència negativa i perdria entre un i dos escons dels quatre que té.

En unes hipotètiques eleccions al Congrés –que, tal com no va descartar el ministre de Foment, José Luis Ábalos, es podrien anticipar–, els resultats invertirien la primera i la segona posició respecte a les eleccions de 2016, amb ERC per davant aconseguint fins a 15 escons i En Comú Podem perdent entre un i dos diputats dels 12 actuals. Els seguirien el PSC, que manté resultats; Ciutadans, amb una pujada de fins a tres escons i el PDeCAT, que baixaria dels 8 als 6 escons. De nou, el PP se situaria a la cua i experimentaria una baixada estrepitosa, dels sis diputats als dos o, fins i tot, a un de sol.



Pel que fa als líders polítics, els republicans s’emporten les millors valoracions, amb Oriol Junqueras i Marta Rovira en primera i segona posició i per sobre del 5 -5,97 i 5,16 respectivament-. Destaca en tercera posició l’exportaveu de Catalunya en Comú Podem, apartada de la primera línia després de la polèmica presentació de Sobiranistes, Elisenda Alamany, tot i que dista molt pel que fa a popularitat i coneixença entre els enquestats. Carles Puigdemont arriba fins al 4,55 sobre 10, mentre que la líder del partit taronja, Inés Arrimadas, i l’exlíder del PP, Xavier Garcia Albiol, són els pitjors vistos pels electors, amb un 2,19 i un 1,47 respectivament.



L'independència, l'opció amb més suports

El 'sí' a la independència creix unes dècimes des de juliol, amb un 47,2%, i una baixada del no, que se situa al 43,2% dels enquestats. D’aquesta manera, l’opció independentista es manté per sobre des de l’octubre del 2017 amb la celebració del referèndum de l’1-O, amb tímides baixades i pujades. Com a solució del conflicte territorial actual, la fórmula de l’estat independent segueix sent la més escollida amb quasi un 40%, amb el manteniment de l’autonomia en segona posició amb un 24% –que presenta una lleu baixada- i l’organització federal com a tercera opció, amb el suport del 22,1%.