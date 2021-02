ERC hauria guanyat en escons i el PSC en vots, segons el sondeig de TV3

El frec a frec que apuntaven les enquestes prèvies es manté un cop han tancat les urnes d'aquestes eleccions al Parlament, si bé sembla que la victòria es reduirà a una pugna entre Esquerra i PSC. Si més no, això és el que mostra el sondeig a peu d'urna realitzat per l'empresa GAD 3 per a TV3 i Catalunya. ERC seria la formació amb més escons al Parlament (entre 36 i 38), però el PSC, que n'obtindria entre 34 i 36, guanyaria en vots. En concret, el socialistes haurien rebut el 24,5% dels sufragis, pel 24,3% dels republicans. JxCat quedaria en tercer lloc, amb el 20,5% dels vots i entre 30 i 33 parlamentaris.



El quart lloc estaria molt disputat, ja que En Comú Podem, la CUP, Cs i Vox es mourien entre 6 i 7 diputats. Els comuns sumarien el 6,0% dels vots, la ultradreta de Vox el 5,9%, Cs el 5,3% i la CUP, 5,4%. En Comú Podem perdria suports respecte al 2017, mentre que la CUP en guanyaria, però sobretot destaca l'enfonsament descomunal de Cs, que comptava amb 36 escons i als anteriors comicis va sumar el 25,35% dels sufragis, és a dir, cinc vegades més. El PP es quedaria pràcticament igual, amb el 4,6% del suport i entre 4 i 5 diputats, mentre que el PDeCAT podria entrar amb fins a dos escons, que no té garantits. Sumaria el 2,5% dels sufragis.



El sondeig dona opcions a ERC i JxCat de sumar la majoria de 68 diputats, tot i que sembla complicat, però el que dona per segur és que l'independentisme superarà clarament els 70 diputats actuals, mentre que la suma d'Esquerra, Junts, CUP i PDeCAT arribaria al 52,7% dels vots. El PSC només podria aspirar a governar amb el suport d'Esquerra.

Valoració dels partits

El número 2 d'ERC per Girona, Sergi Sabrià, ha assegurat que, encara que les eleccions estiguessin "fetes a mida per tombar l'independentisme", "l'independentisme tornarà a vèncer". "Avui ens hem de fixar en quants escons estan a favor de l'amnistia i l'autodeterminació, si l'independentisme supera el 50%, i si l'independentisme s'ha de liderar des de la dreta o des de l'esquerra".





La número 2 del PSC per Barcelona, Eva Granados, ha encetat la nit electoral destacant la remuntada que els socialistes assoliran aquesta nit, disputant-se el lideratge amb ERC: "Ningú comptava amb nosaltres fa tres anys, ningú comptava amb nosaltres fa tres mesos, i ara estem a la final".



Per la seva banda, el número cinc de les llistes a Barcelona d’En Comú Podem, David Cid, ha assegurat que es mantenen "optimistes" davant els sondejos i amb possibilitat de "mantenir els resultats". Cid també ha aprofitat per insistir en la seva aposta per una entesa entre ERC i el PSC: "Les enquestes donen per fet que és possible un Govern d’esquerres a Catalunya".



La cap de campanya de JxCat, Elsa Artadi, ha rebutjat fer comentaris sobre els resultats, perquè, ha dit, hi ha diferents previsions i l’únic que valdrà serà el recompte final de vots. "Serà una gran nit per Junts i per l’independentisme", ha afirmat.



El secretari de comunicació de Catalunya i tercer de la llista de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, ha agraït la feina dels apoderats i ha lamentat "la baixa participació" d'aquestes eleccions respecte al 2017. "Ens hauria agradat que fos d'una altra manera, però aquest ha estat el número de participació", ha dit.



El número 2 de la llista per Barcelona de la CUP, Carles Riera, qui ha estat el primer a comparèixer, ha atribuït la davallada de la participació al "moment de l’excepcionalitat sanitària". Riera també ho ha relacionat amb la "crisi institucional i democràtica" que viu Catalunya, en una crítica clara al Govern de JxCat i ERC.



El candidat del PPC, Alejandro Fernández, encara no s'ha pronunciat. L'única reacció ha estat per Telegram, on fonts del partit asseguren que "la direcció del PPC segueix amb tranquil·litat i serenitat les dades". "De moment es complirien els objectius de créixer i obtenir grup parlamentari", apunten.



Per la seva banda, el secretari d’organització del PDeCAT i diputat al Congrés, Ferran Bel, ha demanat "precaució" davant dels resultats del sondeig, tot i que ha remarcat que, a diferència d’enquestes prèvies, ja els dona representació. S’ha mostrat convençut que entraran: "El PDeCAT estarà al Parlament de Catalunya, i amb grup parlamentari propi", ha dit.

Caiguda de la participació

Com era de preveure, la participació a les eleccions al Parlament està caient amb força. Fins a les 18h la participació és del 45,73%, el que suposa 22,5 punts menys que als comicis del 21 de desembre de 2017. La combinació de la pandèmia de la Covid-19, un moment de cert desencís amb la política i, qui sap, si el dia plujós explicarien el creixement de la participació. En qualsevol cas, a la dada s'hi ha de sumar el vot per correu, que no s'incorporarà a les urnes fins que tanquin els col·legis, a les 20h, i que ha batut rècords amb gairebé 270.000 paperetes.



Pel que fa a províncies, on més cau la participació és a Tarragona i Barcelona, que també són les dues demarcacions amb una afluència a les urnes més baixa. En concret, a Tarragona és del 42,82%, 24 punts menys que el 2017, mentre que a Barcelona se situa en el 45,97%, 22,61 punts per sota. A Girona la participació a les 18h és del 47,09%, 21,07 punts menys que fa quatre anys i a Lleida és del 46,29%, 20,36 punts per sota. Per comarques, la caiguda és força homogènia, tot i algunes excepcions. On més cau és al Baix Penedès (-25,44), el Baix Camp (-25,42) i el Montsià (-25,19), mentre que on ho fa menys és al Priorat (-12,58) i el Pla de l'Estany (-15,55).

Les dades de la tarda confirmen la caiguda ja registrada al matí. A les 13h la participació era del 22,72%, 12 punts per sota de la que hi havia el 2017 a la mateixa hora. La circumscripció on més havia baixat era Tarragona, amb un 12,43 menys; seguida de Barcelona, amb una baixada del 12,07; Girona, amb un 11,04 menys i Lleida, amb un 10,24 menys.



El conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals, Bernat Solé, ha justificat aquesta davallada per la "celebració de les eleccions en plena pandèmia", així com per una menor densitat de vot durant la franja de persones vulnerables d'aquest matí i per l'increment del vot per correu.



Totes les meses s'han pogut constituir, encara que n'hi ha diverses que han hagut de recórrer als suplents per substituir membres titulars que no estaven presents. En la primera compareixença per valorar la jornada electoral, Solé ha indicat que les dades són equivalents a les dels comicis de 2017: "La jornada electoral es podrà celebrar amb total normalitat". En aquell moment, quarts d'onze, hi havia al voltant del 98% de meses constituïdes, però finalment la xifra s'ha completat. Les dades de participació també confirmen una baixada de la participació d'11,97 punts respecte als darrers comicis.



Solé no ha pogut detallar quantes meses s'han constituït gràcies als suplents, després que la Junta Electoral permetés la mobilitat d'aquests cap a altres meses que no tenien assignades en cas que faltessin els titulars.

De nou, Solé ha instat a la ciutadania a "votar prenent totes les mesures de seguretat", a poder ser portant la papereta de vot de casa i controlant a través de l'app Eleccions 14F quin és l'estat d'aglomeració de cada col·legi. Per altra banda, ha pronosticat que l'escrutini electoral serà més llarg de l'habitual a causa de l'augment del sufragi per correu i de les precaucions que s'hauran de prendre en el moment de fer el recompte de vots.