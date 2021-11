ERC i Comuns avancen en les negociacions pels pressupostos mentre JxCat se'n desentén

ERC i Comuns han avançat en les negociacions pels pressupostos en una reunió celebrada aquesta tarda al Palau de la Generalitat que ha durat pràcticament tres hores. El Govern ha considerat en un comunicat que la trobada ha estat "productiva" i ambdues parts s'han emplaçat a seguir els contactes durant les properes hores per facilitar la tramitació dels pressupostos. Aquest dilluns a les 14 hores se celebrarà el ple on s'ha de votar si s'aprova la seva tramitació.

JxCat rebutja el pacte amb els Comuns i demana a la CUP que retiri l'esmena

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat un Consell Executiu extraordinari a primera hora d'aquest dilluns per debatre amb els socis del Govern el possible acord amb el partit i salvar la tramitació dels comptes in extremis després que la CUP expliqués aquest dissabte que no retirarà l'esmena a la totalitat presentada amb l'aval de la militància degut a què considera l'última oferta del Govern "insuficient".



Tot plegat, poques hores després que JxCat, el soci de Govern, s'hagi desentès de les negociacions amb els Comuns en considerar que no són el soci preferent amb qui pactar-los. El portaveu del grup parlamentari, Albert Batet, ja va retreure a Aragonès haver estès la mà al partit d'Ada Colau durant la sessió de control al Parlament. En una roda de premsa, el secretari general del partit, Jordi Sànchez, ha demanat a la CUP que retiri l'esmena i en permeti la tramitació.



Sànchez ha afegit que els pressupostos "no faran cap gir" i ha anunciat que el partit "no sacrificarà uns bons pressupostos per incorporar polítiques que s’han demostrat nefastes, com les de l'Ajuntament de Barcelona".