ERC i la CUP avancen en la negociació pel nou Govern i acorden "transformar" el model d'ordre públic

ERC i la CUP avancen en la negociació per la investidura del republicà Pere Aragonès com a nou president de la Generalitat i per la formació del nou Govern que està per veure si comptarà amb els anticapitalistes al seu interior. De moment, les dues forces s'han reunit per tercera vegada després de 14-F i han acordat "transformar" el model d'ordre públic català. En un comunicat, ERC ha apuntat que els equips negociadors s'han compromès a aprofundir en propostes concretes sobre la seguretat pública a curt termini per "imprimir un canvi" a la Generalitat i confeccionar un Govern "transformador". En una nota, la CUP ha explicat que ha posat com a "condició prèvia" i "immediata" per negociar "aturar les hemorràgies" en l'acció política de la passada legislatura que vulneren el "dret a l'habitatge" i el "dret a la protesta". La CUP ha apuntat que s'han acordat "accions immediates" contra la "repressió" exercida per la conselleria d'Interior i l'emergència habitacional.

En el comunicat posterior a la reunió, Esquerra ha subratllat que s'han tractat quatre àmbits vinculats a la seguretat pública. En primer lloc, propostes d'ús del foam i del model policial actual, el paper de la Generalitat en les acusacions particulars en causes judicials, com és el cas de l'activista Marcel Vivet, l'aplicació del reglament intern als Mossos davant possibles males pràctiques, la participació dels agents d'ordre públic en desnonaments i polítiques d'habitatge.



Segons ERC, els equips negociadors han abordat les temàtiques i s'han compromès a aprofundir-hi amb propostes concretes per a futures reunions i el replantejament del model a mitjà termini.

Les propostes de la CUP

Els anticapitalistes han exigit "posar fi a l'ús de bales de foam" per part dels Mossos d'Esquadra, que les unitats antidisturbis no intervinguin en els desnonaments i que la Generalitat cessi les acusacions particulars "contra moviments socials, activistes i el moviment popular a favor del dret a l'autodeterminació". En el comunicat posterior a la trobada, alerten que estaran "amatents" a què els compromisos assolits en aquestes línies siguin una realitat "a curt termini".



Segons la CUP, a la reunió s'ha acordat treballar per dur a terme "accions immediates" en els àmbits de la "repressió" del Departament d'Interior, continuar treballant amb mesures més estructurals per garantir un habitatge digne i una transformació del model policial. I han anunciat que es generarà "un equip jurídic amb representants dels dos grups" que es reuniran els pròxims dies.

La CUP celebra que la formació de Junqueras "s'avingui a treballar per posar fi a les hemorràgies que avui pateix el país", una condició que els anticapitalistes posaven com a "urgent, prèvia i necessària" per mantenir-se asseguts a la taula de negociacions.