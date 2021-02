ERC i CUP defensen la necessitat d'un "canvi profund" en el model policial

Nova jornada de reunions per abordar la investidura i el futur Govern català. En concret, aquest dimarts s'han reunit els equips negociadors de la CUP i En Comú Podem, al matí, i dels cupaires i ERC, al migdia. En aquesta última trobada -la segona que fan les dues formacions-, ambdós partits han coincidit en la necessitat de fer un "canvi profund" o un "gir de 180 graus" -en funció de la terminologia d'Esquerra i la CUP, respectivament- en el model de seguretat i ordre públic de Catalunya.



En el comunicat posterior, ERC ha explicat que també han aprofundit en les polítiques socials i nacionals que cal impulsar la propera legislatura i que s'han obert les "vies de negociació". Les dues formacions han avançat en les mesures que el proper Govern haurà de prendre de forma "imminent" per pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19.

La CUP, de la seva banda, ha assegurat que s’ha avançat en l’"anàlisi i concreció" de l’agenda social i nacional de la propera legislatura per tal d’encetar un "nou cicle polític i assegurar un canvi de dinàmica". Sobre la gestió de l'entrada de Vox al Parlament, els anticapitalistes han dit que s’ha acordat la promoció conjunta d’un Pacte Nacional Antifeixista (PNA) que englobi al conjunt d’organitzacions feministes, antifeixistes i antiracistes i que estableixi un codi deontològic pels representants polítiques que subscriguin el pacte.



Pel que fa a la reunió entre cupaires i comuns, ambdós partits han acordat fer front a l'emergència d'habitatge, avançar cap a un nou model policial i abordar l'emergència climàtica. D'altra banda, s'han fixat les línies per plantar cara a l'extrema dreta, que ha obtingut representació al Parlament. Totes dues formacions s'han emplaçat a continuar parlant els pròxims dies.

ERC i Junts busquen el "consens estratègic"

D'altra banda, també en el marc de la negociació per la investidura i la formació del nou Govern, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Junts per Catalunya (JxC) han abordat la necessitat de trobar un "consens estratègic" independentista en la segona reunió que els dos partits han mantingut. Segons els republicans, els dos partits treballen "l'estratègia compartida per avançar cap a la república catalana" com un dels principals àmbits en els quals es puguin trobar punts d'acord. Les dues formacions s'han emplaçat a continuar treballant en noves trobades durant els propers dies. La comissió de JxC està formada per Jordi Sànchez, Elsa Artadi, Josep Rius, Míriam Nogueras i Francesc de Dalmases.