ERC i Junts ataquen el PSC per la renúncia als Jocs, mentre la CUP i els Comuns celebren el fracàs del projecte

Com era de preveure, el final de trajecte de la candidatura del Pirineu per acollir els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, que s'oficialitzarà aquest dimarts, ha generat reaccions molt diverses, des de les crítiques al PSC i, de retruc, al Govern espanyol, fins a la celebració del fracàs del projecte.



Els dos socis del Govern català, ERC i Junts, havien apostat clarament per a optar a acollir l'esdeveniment, amb l'argument que serviria per revitalitzar el Pirineu, i han adreçat bona part de les seves crítiques als socialistes per "cedir al xantatge" del president de l'Aragó, Javier Lambán. En Comú Podem i la CUP, en canvi, s'han mostrat satisfets per la renúncia olímpica.

ERC ha acusat el Govern espanyol i el PSC que no hi hagi Jocs Olímpics d'Hivern a Catalunya el 2030. En roda de premsa a la seu republicana, la portaveu del partit, Marta Vilalta, ha criticat el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i el primer secretari del PSC i cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, de ser "còmplices" de la decisió del COE de descartar els Jocs d'hivern. També els ha acusat de "cedir al xantatge" del president d'Aragó, Javier Lambán. Vilalta ha afegit que tant Iceta com Illa hauran "d'explicar molt bé" el seu posicionament, si es confirmés que han "fet el joc" a Lambán. Així mateix, la dirigent d'ERC ha lamentat que el Govern espanyol "deixi perdre l'oportunitat" de celebrar els Jocs a Catalunya.

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha criticat que Espanya prefereixi "anul·lar la candidatura" dels Jocs abans que aquesta sigui únicament "catalana". "És una decisió més política que esportiva", ha lamentat en una roda de premsa a la seu del partit. Rius ha acusat els socialistes de ser "còmplices" del fracàs de la candidatura conjunta amb l'Aragó pel seu "silenci" davant les dificultats d'assolir un acord amb el president aragonès, Javier Lambán. "Iceta ha mirat cap a una altra banda", ha recriminat també al ministre de Cultura i Esports.

El PSC, en canvi, ha lloat la feina del Comitè Olímpic Espanyol (COE), especialment la del seu president, Alejandro Blanco, en la negociació per una candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó per als Jocs Olímpics d'hivern 2030 "en un context políticament complicat". No obstant, ha evitat valorar la tasca del president aragonès, el socialista Javier Lambán. No obstant això, el viceprimer secretari de política municipal del PSC, Jaume Collboni, ha demanat esperar la comunicació oficial per a pronunciar-se. Sí que ha reconegut que no és "fàcil" posar d'acord l'Aragó i Catalunya.

Celebració dels contraris al projecte

La reacció dels opositors al projecte ha estat radicalment diferent. La CUP, per exemple, ha manifestat "que el COE retiri la candidatura als Jocs és una victòria de la gent del Pirineu, però és el Govern qui hauria d'haver-ho fet per ser un projecte sense sentit. Ara és moment de guanyar un Pirineu Viu. Hi ha alternativa!". I s'ha pronunciat també en contra d'una hipotètica candidatura per als Jocs del 2034, que el COE hauria deixat oberta.

En una línia similar s'ha pronunciat la plataforma Stop JJOO, que ha afegit que "volem l'aturada de tots els macroprojectes, inversions pel territori i un altre model econòmic, territorial i de país" i considera que hi ha incògnites com ara "quants diners públics s'han llançat a la paperera?" i s'hi "invertirà el Govern, el pressupost d'aquests Jocs, als Pirineus?".

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha declarat que els Jocs "han estat sempre la crònica d’un fracàs anunciat. S’obre l’oportunitat per un nou pla d’inversions per al Pirineu i un nou model econòmic de futur per Catalunya que abandoni els macroprojectes fracassats. Cal treballar-hi des de ja".

En canvi, els consells comarcals del Ripollès i del Berguedà lamenten que el COE hagi decidit finalment descartar la candidatura dels Jocs d'Hivern. Ho veuen com una "oportunitat perduda" per projectar internacionalment el Pirineu al món i reclamen que, ara que ja s'ha descartat, el Govern impulsi igualment millores en infraestructures perquè "les necessitats" hi són "amb jocs o sense". Defensen que el que ha passat amb Aragó ha de servir per aprendre dels errors i afrontar una possible nova candidatura amb més solidesa. Des del Ripollès, a més, creuen que el Govern va voler explicar un projecte quan encara no estava prou treballat amb el territori i lamenten la inversió de diners i temps perduts.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, situa la no entesa amb Aragó com el principal motiu que ha portat al Comitè Olímpic Espanyol a descartar la candidatura, a l'espera del que detallin aquest dimarts. Malgrat tot, defensa en declaracions a l'ACN que el Govern hauria de ser "sensible" i fer igualment les millores en infraestructures perquè "són necessàries amb jocs i sense". I posa l'exemple del desdoblament de la C-16 fins a Bagà i Guardiola del Berguedà o les millores en pistes d'esquí com La Molina.