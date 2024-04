ERC i Junts estrenen la campanya del 12-M pugnant per liderar l'alternativa a Illa

Si no hi ha un gir significatiu en les properes dues setmanes, el PSC guanyarà les eleccions al Parlament del 12 de maig. Ara bé, això no té perquè significar que Salvador Illa es converteixi en el president de la Generalitat, ja que una reedició de la majoria independentista -que segons les enquestes sembla difícil, però en cap cas es pot descartar- molt probablement li barraria el pas.

Per tant, qui ocupi el segon lloc -ERC o Junts- serà un altre dels grans focus d'interès dels comicis i això explica que tant republicans com juntaires hagin iniciat la campanya rivalitzant per convertir-se en l'alternativa a Illa i creuant-se dards més o menys explícits. L'enquesta del CIS, de fet, els situa en empat tècnic.

L'arrencada de campanya, amb els actes d'aquest dijous al vespre, ha estat marcada per la decisió de Pedro Sánchez d'anul·lar la seva agenda fins dilluns i posar en dubte el seu futur com a president espanyol, un fet al qual s'han referit els caps de llista de les dues grans formacions independentistes.

A Argelers (Rosselló), el municipi de la Catalunya Nord on Junts celebrarà el gruix dels actes cap al 12-M, Carles Puigdemont ha proclamat que "coneixem molt millor que ells de què va la justícia espanyola, la policia i la premsa patriòtica", per afegir que "nosaltres sortim plorats de casa perquè la coneixem". En aquest context, l'expresident ha fet una crida a "resistir els intents d'espanyolitzar la campanya" electoral.

ERC s'ha estrenat als Jardinets de Gràcia de Barcelona, on ha reunit unes 500 persones, i el cap de llista i president, Pere Aragonès, ha criticat Sánchez per "flaquejar" davant del feixisme, com també havien fet el president del partit, Oriol Junqueras, i el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián. Aragonès ha fet una crida a "plantar cara sempre" a la ultradreta, i ha proclamat que "jo també estic profundament enamorat de la meva dona però no abandono"

Missatges creuats

Acompanyat de la plana major del partit i dels candidats de Junts, Puigdemont ha enviat algunes crítiques a ERC, sense citar-la explícitament. Així, ha reivindicat un Govern que "aixequi el cap i no l'abaixi", que "miri als ulls al Govern espanyol i els faci passar per l'adreçador". Un executiu, ha insistit, que pugui "dir que no, dir-li prou", i que negociï d'igual a igual. I, menystenint els republicans, ha reivindicat la llei d'amnistia negociada pel seu partit, que no s'ha aconseguit fins que no han estat "decisius" al Congrés. S'ha felicitat per haver "trencat la coalició del no del PP i el PSOE" sobre aquesta norma.

Per a Puigdemont, la tria del 12-M és entre un Govern "que vol posar Catalunya al congelador" i un que "digui que hem de tornar-hi

"Ho hem fet amb només set diputats a Madrid. Què més podrem trencar si tenim la presidència del país?", ha preguntat. Amb la voluntat de convertir els comicis en un duel amb el PSC de Salvador Illa, Puigdemont ha defensat que la "tria real" en aquestes eleccions és entre un Govern "que vol posar Catalunya al congelador" i un que "digui que hem de tornar-hi". I ha assegurat que, malgrat les crítiques socialistes d'aquests dies a la dreta, "si a Catalunya necessiten els vots del PP els agafaran encantats".

Per part d'ERC, Aragonès ha assegurat que "Illa vol parlar de Sánchez per no parlar de Koldo; Illa vol parlar d'Espanya i Puigdemont només de Puigdemont. Nosaltres volem parlar del nostre projecte per a Catalunya". Amb la cúpula del partit en ple -la secretària general, Marta Rovira, ha intervingut per videoconferència des de Suïssa-, Aragonès ha apel·lat als votants que vulguin el traspàs de Rodalies, que apostin per més català, i reclamin un referèndum sobre la independència perquè confiïn en la seva formació.

Per a Aragonès, "Illa vol parlar d'Espanya i Puigdemont només de Puigdemont. Nosaltres volem parlar del nostre projecte per a Catalunya"

Prèviament, la vicepresident del Govern i número dos de la llista, Laura Vilagrà, ha acusat Junts de fer propostes "superficials" i d'"estirar de tòpics suats". També ha afirmat que el candidat del PSC, Salvador Illa, és "el Doctor No a tot" –"no al referèndum, no al finançament singular per a Catalunya" i que la proposta de Puigdemont és la del "jo a tot". En canvi, Vilagrà ha subratllat que el projecte d'ERC és el de "tot per Catalunya i pel català". Finalment, ha advertit que "el català perilla amb Illa".

La CUP i els Comuns marquen perfil d'esquerres

La CUP i els Comuns Sumar, en canvi, han posat més l'accent en qüestions socials, econòmiques i marcadament d'esquerres, si bé l'afer Sánchez també ha tret el cap amb força a l'estrena de campanya del partit sobiranista. La CUP ha arrencat al barri de Gràcia de Barcleona i les seves números u i dos, Laia Estrada i Laure Vega, han instat ERC i Junts a "deixar de supeditar la seva agenda política" a Madrid i defensant que "una alternativa és imprescindible".

Les cupaires han reclamat un "canvi de rumb" en les polítiques de la Generalitat i han subratllat que "el que no farem és entrar en governs per desplegar els programes d'altres", ha avisat Estrada. L'ampliació del parc d'habitatge pública, l'impuls d'una distribuïdora pública o millorar els serveis públics són algunes de les prioritats que han posat damunt la taula.

Els Comuns, de la seva banda, han fet el primer acte a Reus, conscients que no tenen garantit mantenir l'únic diputat que el 2021 van obtenir a la província de Tarragona. La seva cap de llista, Jéssica Albiach, ha demanat a Sánchez que planti cara "a la dreta, a l'extrema dreta i a les seves mentides i el seu fang". "Hem de resistir i hem de dir que ja n'hi ha prou", ha clamat. De cara al 12-M, ha assegurat que el dels Comuns és "l'únic vot progressista per avançar cap a una Catalunya més justa, verda i feminista" i sense Junts al Govern. I ha insistit en el rebuig de la seva formació al Hard Rock.

El PP ha fet l'acte d'inici de campanya a Castelldefels, on té l'alcaldia, fent una crida a la mobilització per evitar que "governi Puigdemont".