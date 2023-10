ERC i Junts no bloquejaran la investidura pel referèndum, però exigiran que estigui sobre la taula durant la legislatura

La investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol és a la graella de sortida, només esperant que el rei Felip VI li faci l'encàrrec després de la ronda de consultes amb els grups parlamentaris, i que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, fixi data per a la sessió al Congrés dels Diputats. El moment de Sánchez arriba després del fracàs del president del PP, Alberto Núñez Feijóo. I d'haver superat el tens període polític que suposa per a l'independentisme la Diada i l'1 d'octubre. Però també enmig d'un increment de la tensió entre el PSOE i els independentistes després d'haver sumat a l'amnistia la qüestió del referèndum, complicant l'equació de la investidura.

Les fonts consultades dels tres partits, PSC, ERC i Junts, adverteixen que no es pot donar res per fet i que el moment és delicat per arribar a un acord, de manera que caldrà esmenar-lo i superar-lo. La perspectiva és diferent segons les parts: els socialistes estan molt molestos amb els independentistes per haver posat al focus en el referèndum. Però en canvi a ERC i Junts es mostren sorpresos de la reacció socialista irada, ja que les dues forces polítiques consideren que sempre han estat clars que el seu objectiu central, més enllà de l'amnistia, era l'autodeterminació de Catalunya.

Amnistia en primer pla, referèndum en segon

ERC i Junts defensen la necessitat de deixar clar que l'autodeterminació ha d'estar en la solució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat

En aquest atzucac que sembla sense sortida cal anar al fons subliminal del que transmeten les fonts i la conclusió seria que el més rellevant de la posició, tant d'ERC com de Junts, és que la qüestió del referèndum, a diferència de l'amnistia , no es planteja a curt termini i per tant no hauria de ser un element que desestabilitzi i faci naufragar la investidura de Sánchez. Això sí, ERC i Junts defensen la necessitat de deixar clar que l'autodeterminació ha d'estar en la solució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat i, per tant, exigeixen que durant la legislatura estigui sobre la taula. I Esquerra recorda que el Govern espanyol ja va acceptar debatre la qüestió a la Taula de Diàleg, que els republicans volen reactivar amb el referèndum d'autodeterminació al centre de la negociació. Almenys per aconseguir fixar les condicions que en garantirien la celebració en el termini que s'acordi.

La resolució aprovada al Parlament en el marc del Debat de Política General en què ERC i Junts, amb l'abstenció de la CUP, van acordar no investir Sánchez si no treballa "per fer efectives les condicions d'un referèndum" ha sacsejat amb força l'arrancada del procés per a la investidura del secretari general del PSOE. I segurament ha fet trontollar alguns dels esquemes polítics i mediàtics previstos i dissenyats pel PSOE i la Moncloa per dur-la a terme amb el cost polític i electoral més baix possible.

Esquerra i la resolució del Parlament

El polèmic document va tenir l'impuls motor d'Esquerra, segons ha pogut saber Públic, convencent un Junts dubitatiu sobre si signar l'acord. Fonts del PSC acusen els republicans d'haver "entrat en pànic per la caiguda electoral" però també mostren malestar amb Junts amb qui algunes fonts asseguren que existia un acord per no col·locar el referèndum en el debat sobre la investidura de Sánchez.

Per als socialistes, els independentistes cometen un greu exercici d'irresponsabilitat que pot fer malbé la investidura i obrir les portes del Govern espanyol a la dreta i l'extrema dreta en una repetició electoral. I ho atribueixen a "una estúpida carrera per sortir a la foto i per l'eterna pugna partidista per l'hegemonia del món independentista, sense pensar en el país", assegura un membre de la direcció dels socialistes catalans. Tant el PSC com el PSOE s'han coordinat per tancar la porta totalment a un acord que inclogui el referèndum. Amb un dur comunicat conjunt i amb una intensa agenda mediàtica d'un contundent Salvador Illa. "Si cal anar a eleccions, anirem a eleccions i que la ciutadania esculli", adverteix el primer secretari del PSC.

Per part seva, ERC ha deixat clar en la commemoració del sisè aniversari de l'1 d'octubre que el referèndum és condició negociable però imprescindible. Segons el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "Que ho tingui clar tothom: l'amnistia per si mateixa no resol el conflicte. L'autodeterminació, el referèndum se situa al centre de la resolució del conflicte". També l'expresident Carles Puigdemont va participar de forma telemàtica en els actes i va assegurar que l'independentisme "no es pot malvendre els punts cardinals buscant sortides personals". Tot i que és rellevant que no fes cap referència directa a l'exigència del referèndum ni a la investidura de Sánchez i fins i tot reconegués que "les coses estan canviant, no prou però sí en la bona direcció".

Buscant la sortida a l'embolic

Rovira: "Hem de poder parlar de referèndum aquesta legislatura. No podem renunciar a allò que s'ha acordat fa 4 anys. Ja vam posar les bases perquè es pogués parlar de tot"

Un cop superada la icònica data independentista de l'1 d'octubre, amb una ANC desbocada en contra de la investidura i exigint que l'amnistia doni pas a una declaració unilateral d'independència, ERC i Junts ja treballen per reconduir la situació amb el PSOE. La mateixa secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, apuntava als socialistes una solució en una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio: "Hem de poder parlar de referèndum aquesta legislatura. No podem renunciar a allò que s'ha acordat fa 4 anys. Ja vam posar les bases perquè es pogués parlar de tot". Segons Rovira, a l'acord d'investidura del 2019 ja es van posar les bases perquè eJs pogués parlar "de tot" en una taula de diàleg i ha qualificat de "raonable" que ara el PSOE torni a assumir-lo de nou a la nova investidura ja que és "de mínims".

En aquell acord entre ERC i el PSOE destaquen dos punts: "El reconeixement del conflicte polític i l'activació de la via política per resoldre'l". I la "creació d'una taula bilateral de diàleg, negociació i acord per a la resolució del conflicte polític". El mateix acord fixava que la resolució del conflicte s'ha de materialitzar "a través de vies democràtiques, mitjançant el diàleg, la negociació i l'acord, superant-ne la judicialització".

Els republicans es donarien per satisfets que Sánchez assumeixi el que ja es va acordar el 2019 entenent que inclou el debat sobre l'autodeterminació com a "via democràtica" i que a partir d'aquí es derivi el tema del referèndum a les negociacions durant la legislatura. Els independentistes no estan disposats a renunciar a l'autodeterminació, però tampoc a posar en perill allò que suposaria per a les seves bases un acord d'amnistia com el que pot incloure la investidura. Sense perdre de vista que tenen la força de disposar la clau de la governabilitat de l'Estat, però que a les eleccions del 23J van patir una important reculada amb una aclaparadora victòria del PSC i això debilita la seva posició.

La reactivació de la Taula de Diàleg, una solució

La intenció d'Esquerra és que el Govern espanyol que resulti de la investidura de Pedro Sánchez accepti la reactivació de la Taula de Diàleg i sigui en aquest fòrum entre l'Executiu espanyol i el català on es negociïn aquestes condicions. Segons Aragonès, el Govern de la Generalitat ha d'estar al capdavant del pols amb l'Estat per obtenir un referèndum. Un plantejament que té dos problemes. El primer que el PSOE no està disposat a negociar aquest tema perquè ho considera fora de la Constitució. El segon, que sense Junts al Govern, els de Puigdemont quedarien exclosos de la negociació. I encara que des de la presidència de la Generalitat asseguren que "trobarem la fórmula perquè tothom hi estigui representat", des de Junts recelen del protagonisme que això donaria a Aragonès i el seu Govern a les portes d'unes eleccions catalanes a finals de l'any que ve o principis del 25.

Ben aviat sabrem la data per a la sessió d'investidura de Pedro Sánchez. Però a la ronda de consultes amb el rei Felip VI, quan el candidat es reuneixi aquest dimarts amb el monarca, no li podrà assegurar que té els suports necessaris. Només que està treballant per aconseguir-los. I en això l'amnistia -especialment el seu perímetre i com afecta el futur polític de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras- serà la clau per als independentistes catalans. Sempre tenint en compte que a l'habitació quedarà pendent l'elefant del referèndum.