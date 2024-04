ERC i Junts retreuen a Sánchez que es plantegi plegar i eviten posicionar-se sobre una possible qüestió de confiança 

L'anunci del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, d'obrir un període de reflexió en què no descarta presentar la dimissió pels atacs de la dreta i la ultradreta al seu entorn familiar impacta de ple en la campanya electoral catalana del 12-M. Sobretot sacsejarà la dels socialistes, però també la dels partits independentistes, que ja valoren els diferents escenaris que es poden obrir en funció de la decisió de Sánchez.

Un dels escenaris que han valorat públicament ha estat el de la possible qüestió de confiança, tot i que han evitat dir-se clarament quin seria el seu posicionament. El primer que va plantejar aquesta opció va ser el candidat de Junts el 12-M, Carles Puigdemont, que va animar al president del Govern espanyol a presentar una moció de confiança si no és que es tracta d'un "moviment tàctic" i "aclarir tots els dubtes que ha desfermat" el seu anunci. Malgrat això, l'expresident català no va deixar clar si Junts hi donaria suport.

"Les meves Manos Limpias també és el CNI que em va espiar el telèfon i va entrar en la meva intimitat de forma il·legal"

Per la seva banda, el president de la Generalitat i candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha dit que no creu que la qüestió de confiança tingui cap sentit perquè "el problema no deriva d'una crisi amb els socis d'investidura, sinó per altres raons", ha argumentat. Durant el tret de sortida de la campanya del 12-M, Aragonès, ha cridat a "plantar cara sempre" a la ultradreta: "Jo també estic profundament enamorat de la meva dona però no abandono", ha assegurat el president de la Generalitat que ha recordat que acumula diverses querelles com la de Manos Límpias. Aragonès ha afegit: "Les meves Manos Limpias també és el CNI que em va espiar el telèfon i va entrar en la meva intimitat durant mesos de forma il·legal i per una persecució política".

Qui sí s'ha mostrat més clar entre les files republicanes sobre una possible qüestió de confiança és el portaveu del Congrés Gabriel Rufián, afirmant que ERC "mai donarà ales a una causa fomentada pel feixisme". En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que una renúncia de Sánchez fruit de l'ofensiva de la dreta i la ultradreta contra la seva dona, Begoña Gómez, seria "un mal exemple" perquè implicaria "doblegar-se" davant les maniobres d'una "organització filo-feixista" com Manos Limpias.



"Coneixem molt de què va la justícia espanyola"

Tant ERC com Junts han recordat a Sánchez que l'independentisme ja ha viscut una situació de lawfare com la que està vivint ell ara, amb persones perseguides per la seva ideologia i amb denuncies falses. "Coneixem molt millor que ells de què va la justícia espanyola, la policia i la premsa patriòtica", va dir Puigdemont en el míting d'obertura a Argelers, a la Catalunya del Nord. "Nosaltres sortim plorats de casa perquè la coneixem", va sentenciar.

El candidat de Junts ha confrontat amb Pedro Sánchez, a qui ha rebatut que ells han "resistit" davant tots els "atacs" i els "intents de deshumanització", i que ho han fet "mantenint la posició i la dignitat".