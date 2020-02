ERC i JxCat escenifiquen una certa treva al Parlament

Després de dies de molta tensió, Junts per Catalunya i ERC han escenificat una certa treva aquest dimecres al Parlament, durant la sessió de control al president de la Generalitat, Quim Torra. El president del grup parlamentari dels republicans, Sergi Sabrià, ha intervingut per demanar-li una "estratègia conjunta" per afrontar la imminent taula de diàleg entre governs i Torra li ha replicat que existeix un "consens" a l’executiu que encapçala per anar-hi a abordar "l’arrel del conflicte polític".

Sabrià: "Prou retrets, deixem de dividir. És el moment de coordindar-nos i de sumar estratègies des de diferents espais"

"No tenim cap garantia que surti bé, però si volem resultats diferents hem de fer coses diferents, hem de moure fitxa", ha reflexionat Sabrià, per a qui la taula de diàleg ha de servir "per dir-los cara a cara als que ens han volgut emmordassar que aquest país té dret a l’autodeterminació". "Ni les eleccions són una excusa, tenim temps de bastir una estratègia conjunta, fem-ho. Prou retrets, deixem de dividir. És un moment de mirada llarga, de coordinar-nos i de sumar estratègies des de diferents espais. Això ens fa més forts", ha exposat el dirigent d’ERC.



En la seva resposta, Torra ha manifestat que "afrontem el procés de negociació amb l’Estat sota principis claríssims: responsabilitat, força de la unitat i respecte de les decisions que pren aquest Parlament". El que per a ell ha de ser un "procés de negociació", s’abordarà des del Govern amb un "consens" que passa per portar-hi "l’arrel del conflicte", és a dir, la sobirania i el dret a l’autodeterminació i el final de la repressió, tant amb relació a l’amnistia com per l’acabament de la judicialització del conflicte. En paral·lel, Torra també ha comentat que s’ha d’activar la Comissió Bilateral Estat – Generalitat, però que en aquest cas s’hi han d’abocar tots els temes de "gestió", que segons ell són ben bé 40 dels 44 punts de l’ "agenda per al retrobament" que li va donar Pedro Sánchez en la cimera de presidents de la setmana passada.



Un to diferent, però, ha tingut el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, que ha denunciat novament que Torra no pugui votar com a diputat i ha reclamat la figura del mediador internacional en la taula de diàleg entre els governs català i espanyol. El president del Govern li ha contestant dient que "traslladaré la necessitat que hi hagi un mediador internacional i si no fos el cas, serà el Parlament qui s’haurà de pronunciar sobre la necessitat d’aquest mediador".

Torra no concreta la data d’eleccions

Pel que fa a la resta de sessió de control, Torra no ha concretat la data de les eleccions catalanes, que en principi va anunciar que convocaria un cop el Parlament hagi aprovat els pressupostos del Govern, prorrogats des del 2017. Li havia demanat concreció la líder de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, que també ha exposat que volen tornar a asseure’s a negociar amb el Govern per decidir on s’han de destinar els recursos extres que permetrà l’increment fins el 0,2% del límit de dèficit, tot i que l’Executiu català vol que s’arribi al 0,3%.



La diputada de la CUP Maria Sirvent ha criticat la "brutalitat policial" amb la que han actuat els Mossos d’Esquadra en nombroses protestes: "la repressió del poble organitzat és sistemàtica", ha assegurat. En la rèplica, Torra li ha explicat que ara mateix hi ha 37 investigacions obertes sobre actuacions d’agents dels Mossos, bàsicament durant la repressió de les protestes contra la sentència del judici al Procés, i que d’aquí un mes el conseller d’Interior, Miquel Buch, detallarà l’abast de les actuacions. Torra, però, ha assegurat que "s’han de depurar responsabilitat" si els agents incorren en pràctiques fora dels protocols.



Finalment, la líder de Cs, Lorena Roldán, ha anunciat que avui mateix el partit de dretes presentarà un recurs d’empara al Tribunal Constitucional perquè Torra continua exercint com a president.