ERC i JxCat rebutgen l'estat d'alarma per la falta de diàleg del Govern de Sánchez i el viratge cap a Ciutadans

ERC i JxCat han reafirmat el seu anunciat 'no' a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, que s'aprovarà aquest dimecres al Congrés dels Diputats després d'un acord in extremis del Govern espanyol amb Ciutadans, que assegura la majoria necessària per allargar-lo fins el 24 de maig. Els portaveus dels partits catalans han reclamat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que replantegi l'estat d'alarma perquè "hi ha alternativa" a l'actual, que recentralitza les competències. El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha negat que la dicotomia suggerida pel Govern espanyol entre "estat d'alarma o caos" sigui certa, i ha apuntat que "lligar el que està passant a aquest marc recentralitzador, ineficient i abusiu és un xantatge".



"Avui no votem en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma. Votem en contra de la seva pròrroga, perquè hi ha alternativa", ha afirmat Rufián. Pel diputat del grup republicà, l'actual estat d'alarma persisteix en la "recentralizació, militarització i regressió dels drets civils" i "no hi ha criteris sanitaris per seguir prorrogant la cadena de comandament única a Madrid". Segons Rufián, això només allarga la cadena de decisions i dificulta l'eficiència. "Se salten i ignoren a aquells que sí que tenen la informació i las competències", ha reblat.



"Irresponsabilitat és gestionar una crisi com aquesta com si es tingués majoria absoluta", ha continuat Rufián, que ha retret la manca de negociació i que hagin arribat a un acord amb Ciutadans abans que amb el partit republicà. "L'única dicotomia real és la del Govern [espanyol], la de negociar un estat d'alarma amb el PP, amb Cs o amb nosaltres, i han escollit el primer".



Rufián ha afirmat que el seu partit està per "prorrogar polítiques excepcionals, no estats excepcionals", i ha proposat virar d'un "marc impositiu a un marc col·laboratiu" amb dos eixos: la corresponsabilitat, per tal que el Govern estatal negociï amb les forces que van permetre el seu accés al poder, i la horitzontalitat, perquè les autonomies estiguin al mateix nivell que l'Estat enlloc de treballar per ell. "Facilitar la investidura no és gratis, és un compromís electoral", ha advertit.



Per la seva banda, la portaveu de JxCat, Laura Borràs, ha insistit en què porten temps afirmant que "un altre estat d'alarma és possible" i per això votaran 'no', per segona vegada, després de dues abstencions. "Ens preocupa l'epidèmia però més, la involució democràtica", ha lamentat. Borràs ha qualificat de "decepció" la gestió del Govern espanyol, que ha anat "a remolc i rectificant".



"La gent no mereix aquest despropòsit ni aquesta incertesa. El pla B existia i existeix: consisteix en escoltar, atendre, aplicar el sentit comú i confiar en les bondats d'un estat descentralizat", ha apuntat Borràs. La diputada ha valorat que, amb les rectificacions sobre l'obertura de perruqueries o l'ordenació de les sortides en franges horàries, tot i que no hi va haver autocrítica, almenys es va corregir.



"Fa temps que hem perdut la fe, estem en una altra fase. El pla B és tornar les competències. Faci-ho abans que sigui massa tard", ha conclòs Borràs.