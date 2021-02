ERC i JxCat es reuneixen per primera vegada per abordar el futur Govern i posen en valor la victòria independentista el 14-F

ERC i Junts per Catalunya s’han reunit aquesta tarda per primera vegada després de les eleccions del 14-F per iniciar les negociacions per formar el nou Govern. Els fins ara socis a la Generalitat, que en ambdós ja s'havien trobat prèviament amb la CUP, asseguren que els resultats són una "gran oportunitat per a l’independentisme" per avançar tant a nivell social com nacional" i "on caldrà estendre la mà a més forces", ha assegurat ERC en un comunicat.



"La primera trobada ha estat molt positiva i ha servit per posar en valor tant la victòria independentista com la nova derrota dels poders de l’Estat que volien apartar l'independentisme de les institucions", reiteren els de Pere Aragonès. Per la seva part, el comunicat de JxCat reitera que la reunió "ha estat molt positiva" i celebra "la victòria història de l'independentisme", que ha superat el 51,7% dels vots i ha obtingut una majoria absoluta amb escons.



"Junts per Catalunya referma la seva aposta per un acord entre les forces

independentistes parlamentàries i es mostra convençuda que aquesta oportunitat històrica servirà per arribar a acords en tots els espais institucionals onl’independentisme té representació per avançar cap a la independència", afirmen els de Laura Borràs.



L'acord amb ERC amb el suport actiu o passiu de la CUP és l'única combinació que permetria a JxCat continuar a la Generalitat. Esquerra, en canvi, també més camp de joc i, de fet, també es reunirà amb En Comú Podem. A la trobada amb la CUP de dimecres les dues organitzacions van constatar que a les urnes es va expressar la voluntat de fer un gir a l'esquerra en les polítiques del Govern, un fet que posa en qüestió l'actuació del Govern en la passada legislatura. En aquest sentit, la trobada de cupaires i Junts, que es va fer dijous, va servir per qüestionar el model de seguretat de Catalunya, amb els Mossos d'Esquadra novament en el punt de mira després de l'actuació en les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél.



Ara bé, la reunió d'aquest dijous entre Junts per Catalunya i la CUP va estar clarament marcada per l’actuació policial dels Mossos d’Esquadra durant les manifestacions per demanar la llibertat de Pablo Hasél. Els anticapitalistes han demanat la dimissió del conseller d’Interior, Miquel Sàmper, i han exigit "l’aturada de la repressió i un gir de 180 graus en les polítiques de seguretat" per tal de poder donar continuïtat a les converses de qualsevol possible acord.



L'equip negociador d'ERC són la secretària general adjunta, Marta Vilalta, el president del Consell Nacional, Josep Maria Jové, el president del grup parlamentari d’ERC i responsable de comunicació del partit, Sergi Sabrià, i la número 2 dels republicans, Laura Vilagrà. D'altra banda, l'equip de JxCat estarà format pel secretari general del partit, Jordi Sánchez, juntament amb els vicepresidents Elsa Artadi i Josep Rius, així com per Míriam Nogueras i Francesc de Dalmases.