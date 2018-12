ERC i PDeCAT estendran la mà al diàleg amb el Govern espanyol

Pedro Sánchez compareix al Congrés aquest dimecres pe parlar sobre la situació a Catalunya. Els focus estan posats en el missatge que ha de transmetre, però també en la resposta dels partits catalans que, segons ha pogut saber Públic, buscaran estendre la mà per a la negociació i el diàleg. Recriminen al Govern estatal que plantegi "amenaces" així com les cartes enviades a la Generalitat, però asseguren que han d'asseure's a parlar.



Fonts d'ERC expliquen que el missatge que volen transmetre durant la sessió a la cambra baixa és que "encara hi ha temps" per a la negociació. El partit sosté que han tingut i tenen la mà estesa per al diàleg i que esperen un pas del Govern central perquè les formacions catalanes i l'Executiu s'asseguin a parlar. Des del PDeCAT també asseguren que estan oberts al diàleg i sostenen que Sánchez i Quim Torra haurien reunir-se el pròxim 21 de desembre, quan se celebri el consell de ministres a Catalunya.

D'aquesta manera les dues formacions catalanes han rebaixat la tensió després d'un dilluns en què el Govern espanyol havia endurit el seu discurs. La resposta dels catalans estava en l'aire, sobretot després de les declaracions de Torra fent referència a la via eslovena. Encara que avui no han volgut deixar lloc als dubtes: "Malgrat el soroll, dels nervis creixents, de tot el sofriment que ens estan infringint, les amenaces i tot, ERC no perdrà els nervis", ha explicat Joan Tardà , portaveu dels republicans al Congrés.



Les dues formacions han defensat que l'executiu estatal celebri el Consell de Govern del proper 21 de desembre a Catalunya. En aquest sentit, també han volgut reforçar la idea de buscar una sortida dialogada al conflicte amb la reunió entre Sánchez i Torra. "El diàleg bilateral hauria de reprendre's de la forma més ràpida possible", han explicat a Públic fonts de la Generalitat. "Nosaltres no hem tancat cap porta i estem oberts a tota negociació", han insistit. Així han deixat la possibilitat de parlar sobre els pressupostos generals de 2019 que arribaran al Congrés a mitjans de gener.



Tot i aquesta mà estesa, les formacions no han deixat de ser crítiques amb els últims moviments del Govern de Sánchez. El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, li ha recriminat que és "molt poc responsable" l'enviament de cartes que ha realitzat a la Generalitat en generar "incertesa" a la ciutadania catalana respecte al Govern i l'actuació dels Mossos d'Esquadra.

Per part d'ERC, Tardà també ha criticat la "demagògia" que considera que s'està utilitzant amb l'independentisme. "El nostre missatge ja me l'hauran sentit a mi moltes vegades: l'única via del republicanisme català és la via pacífica i democràtica. Catalunya serà una república i un estat independent si així ho volen els catalans. I si no ho volen, no ho serà". Ha criticat que es criminalitzin les manifestacions dels CDR comparant aquestes mobilitzacions "legítimes" amb les mobilitzacions "igual de legítimes" de taxistes que van estar en vaga i van tallar via troncals de Madrid i Barcelona.



Tardà ha criticat que s'intenti "transformar un procés cívic i democràtic" en "un procés radicalment atribuïble a l'alteració de l'ordre públic". I ha finalitzat la seva intervenció al Congrés tal com l'havia començat: "Per això, malgrat tot, nosaltres no perdre els nervis. El nostre objectiu no és un altre que crear un escenari de diàleg per arribar a una negociació i resolució" .



Amb això, consideren que llançaran un guant al president del Govern espanyol que esperen que reculli.