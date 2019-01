ERC i el PDeCAT es mantenen ferms en la seva negativa als Pressupostos de Sánchez

Divendres de molta activitat política. El govern de Pedro Sánchez aprova en aquest Consell de Ministres l'avantprojecte dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2019 sense tenir garantits els suports d'ERC i el PDeCAT. La importància d'aquesta jornada es fa latent en les agendes dels representants catalans, que aquest divendres es reuneixen des de Suïssa i Bèlgica respectivament per pautar les passes a seguir en un dels reptes més importants per a l'estabilitat del govern socialista a Madrid.



A Ginebra, ERC ha reunit l'executiva del partit per garantir la presència de la seva Secretària General, Marta Rovira, a l'exili. Una representació republicana ha atès als mitjans a mitja part de les reunions, on les negociacions amb la Moncloa han pres el protagonisme: "Si aquests Pressupostos es plantegen com la segona volta de la moció de censura, hi ha d'haver motius suficients perquè l'esquerra independentista, perquè Esquerra Republicana, li doni suport", ha dit el vicepresident del Govern català i conseller d'Economia, Pere Aragonès.



El republicà ha reiterat les exigències del bloc independentista per acceptar els números de Sánchez: la fi de la "repressió política" a Catalunya amb el judici per l'1 d'octubre al centre de la qüestió, i la negociació "perquè els ciutadans catalans puguin decidir lliurement el seu futur". "Respecte a aquestes dues qüestions, han de demostrar que són diferents al Partit Popular", ha sentenciat.

Minuts després ha estat el torn de la compareixença del president Quim Torra i l'expresident a l'exili Carles Puigdemont des de Waterloo. Tots dos han volgut vestir de normalitat política aquesta trobada, que celebren de manera periòdica per consensuar l'estratègia dels postconvergents i mantenir el diàleg entre el Govern i el govern cessat, representat per Puigdemont. Impossible, però, esquivar el debat sobre els pressupostos. L'expresident a l'exili ha assegurat que li consta que el PDeCAT manté la seva decisió de votar "no" a la proposta de Sánchez. Tanmateix, ha criticat les línies de negociació plantejades pel socialista: "Han arribat al cinisme de reconèixer que no s'ha complert l'Estatut i presentar-ho com una gran concessió", ha dit, en referència a la partida pressupostària que l'executiu espanyol vol destinar a garantir les inversions contemplades al text estatutari català.



A més, davant les sospites d'un nou sisme dins del bloc independentista després que els dos principals grups polítics mostressin lleus diferències en relació a l'aprovació dels pressupostos, Torra ha volgut matar la polèmica: "El Vicepresident [Pere Aragonès] assegurava que no hi hauria cap crisi perquè segurament el PDeCAT i ERC actuarien a l'uníson. Em remeto a les seves declaracions", ha dit.



En aquests moments, sembla que el Consell de Ministres aprovarà un projecte de Pressupost sense cap garantia de superar cap de les votacions al Congrés. En cas que els socialistes no ho aconseguissin, la legislatura de Sánchez podria veure's interrrompuda abans del previst.