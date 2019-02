ERC i PDeCAT presentaran una esmena a la totalitat als PGE si el Govern de Sánchez no fa gestos polítics

Ara mateix, els pressupostos generals de l'Estat (PGE) tenen moltes opcions de no arribar-se a tramitar al Congrés. Aquest dilluns, ERC ha anunciat que demà hi presentarà una esmena a la totalitat, de manera que els comptes -que ja tenen garantit el rebuig de PP i Cs- no s'arribarien a treballar en seu parlamentària. Una opció reforça per la decisió del PDeCAT, que també s'oposarà a la tramitació dels PGE si abans de divendres el Govern del PSOE no fa un gest polític, que passaria la creació d'una taula de diàleg bilateral per buscar una solució al conflicte català.



En el cas dels republicans, la formació fonamentalment ha donat un ultimàtum a l'Executiu estatal: té de termini fins el dia 12, la jornada en què es votarà l'admissió a tràmit dels comptes al Congrés i les esmenes a la totalitat, per fer algun gest polític que ajudi a avançar cap a una solució del conflicte català. Si no ho fa, Esquerra mantindrà l'esmena i, a la pràctica, impossibilitarà l'admissió a tràmit dels PGE.



En una roda de premsa a la seu de la formació, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, i el diputat al Congrés, Joan Tardà, han explicat que "demanàvem que hi hagués una solució democràtica basada en el dret a l'autodeterminació i que s'acabés amb la via repressiva i de la judicialització. El Govern espanyol no ha donat resposta a cap d'aquestes demandes. Per això presentem l'esmena a la totalitat". Per a Esquerra, el canvi de govern a l'Estat no ha suposat cap gest per avançar ni en la resolució del conflicte ni en la fi de la repressió.

"Els pressupostos de l'Estat no es poden descontextualizar del moment que vivim, de la vulneració de drets i de la judicialització d'una causa que és legítima. Volem defensar tots els drets, els socials però també els civils, tant individuals com col·lectius", ha afegit Vilalta. Tardà ha recalcat que "Hem hagut de suportar una mentida: el Govern espanyol diu que no podia instar la Fiscalia [a retirar l'acusació als dirigents independentistes en el procés judicial per l'1-O] quan legalment sí que pot".



En paraules de Tardà, l'objectiu de la moció de censura a Rajoy -en què ERC i PDECat van afegir els seus vots als del PSOE, Units Podem, PNB, Compromís, EH Bildu i Nova Canàries-, era crear "escenaris compartits" de diàleg i de negociació, que s'ha de crear en base a assumir que la solució al conflicte ha de ser "democràtica". I això implica que "no pot existir una solució si es deixa al marge els ciutadans que són independentistes ni si es deixa al marge els que no ho són". En aquest sentit, el diputat ha recordat que no hi ha cap majoria més àmplia a Catalunya que la favorable a un referèndum d'autodeterminació. A més a més, per a ERC cal que el marc de resolució del conflicte sigui una negociació bilateral amb mediació. "Si això no és possible no té cap sentit que no presentem l'esmena. Però el govern espanyol té fins al dia 12 per construir un escenari de negociació", ha conclòs Tardà.

En el cas del PDeCAT, el partit ha emès un comunicat en què referma la posició expressada prèviament: "Demanem al president Pedro Sánchez una taula de diàleg bilateral per trobar una solució política al conflicte de Catalunya, amb la presència d’un mediador neutral que garanteixi el compliment dels acords a què s’arribin". Si això no arriba, el partit presentarà una esmena a la totalitat als comptes. Alhora, la formació de centredreta celebra que ERC "se sumi" als seus postulats amb relació als PGE.