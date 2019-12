L'acord entre el PSOE i ERC per facilitar la investidura de Pedro Sánchez inclou la celebració d'una consulta ciutadana sobre els acords que s'assoleixin a la mesa de negociació entre els governs català i espanyol, segons ha avançat el diari Ara. El document afirma que "els acords seran sotmesos a validació democràtica a través d'una consulta a la ciutadania de Catalunya".



Ara però, el Consell Nacional d'ERC haurà de ratificar l'acord aquest dijous 2 de gener, convocat de manera extraordinària el primer dia feiner de l'any. Se celebrarà tres dies després de l'executiva d'aquest dilluns, que va durar més de tres hores.

Segons les informacions del diari Ara, es preveu que la taula de diàleg es posi en marxa d'hora i que a la primera reunió hi assisteixin el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.



La notícia afirma també que el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va informar personalment al líder del partit, Oriol Junqueras, i a la secretària general, Marta Rovira, comptant amb el vistiplau de tots dos.



En la seva compareixença posterior a l'executiva, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta ha donat a entendre que l'acord amb el PSOE està tancat i que els republicans el veuen com una "oportunitat per a l'independentisme": "Som escèptics perquè ens costa molt creure en aquest PSOE però també sabem que és una oportunitat per a l'independentisme que cal aprofitar.



Aquest mateix dimarts també s'ha donat a conèixer els dies que se celebrarà el debat d'investidura: el 4, 5 i 7 de gener, segons han informat fonts de presidència a Público.

Junts per Catalunya, decebuda

Per la seva banda, Junts per Catalunya (JxCat) es mostra decebuda amb el pacte entre PSOE i Unidas Podemos "perquè allunya una solució real al conflicte català" i afirmen que només "reedita el model autonòmic dels últims 40 anys". Lamenta que la situació política a Catalunya "només ocupi una frase dins del pacte entre les dues formacions" i que apuntali "l'Estat autonòmic", un fet que "xoca amb les aspiracions democràtiques legítimes d'una majoria de la població catalana".



"El pacte no suposa cap progrés, sinó que molts dels seus aspectes els podrien haver firmat partits espanyols fa una o dues dècades, fent palès un desconeixement profund de la realitat política i social de Catalunya", afirmen. A tall d'exemple, JxCat diu que "confiar que la celebració anual de conferències de presidents autonòmics o la delimitació competencial pot ser un avanç en la solució política és, en el millor dels casos, un sarcasme".



El president de la Generalitat, Quim Torra, ja va centrar part del seu missatge institucional de cap d'any en fer una crítica al pacte d'investidura entre Unidas Podemos i el PSOE i en l'aval d'aquest des d'ERC: "No podem tornar a caure al parany d'enganyar-nos a nosaltres mateixos", va dir.