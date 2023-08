ERC i PSOE ultimen la fórmula que donarà als republicans grup propi al Congrés

Operació 15%. Així es podria anomenar el nou capítol de la negociació entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el Partit Socialista. Fonts d'ERC han confirmat a Públic que membres dels dos partits porten tot aquest divendres reunits per acordar la fórmula perquè els republicans obtinguin grup propi al Congrés.

Teresa Jordà, diputada d'ERC, confirma que el seu partit aposta per donar validesa "a la mitjana resultant del percentatge del vot obtingut a les quatre circumscripcions de Catalunya", les úniques en què es va presentar ERC el 23J. És una interpretació del reglament una mica creativa, però aparentment possible i que atorga a Esquerra aquest màgic 15%.

El grup parlamentari propi està assegurat. Cap dubte sobre això. El que estan negociant els dos partits és "la via idònia", en paraules de Jordà, per conformar-ho. Fonts de la direcció del partit, de fet, asseguren a Públic que a l'acord per a la Mesa del Congrés, ERC i PSOE van pactar que seria el mateix partit de Gabriel Rufián el que decidiria la forma en què ERC formarà el grup "dins de les possibilitats reglamentàries existents". Les dues parts tenen interès a tancar l'acord sense grans complicacions.

Per tant, el diàleg entre les dues formacions se centra justament en això: a trobar la via. Des d'ERC posen sobre la taula la primera clàusula de l'article 23 del reglament del Congrés: "Poden també constituir-se com a Grup Parlamentari els Diputats d'una o diverses formacions polítiques que [...] haguessin obtingut un nombre d'escons no inferior a cinc i, almenys, el 15% dels vots corresponents a les circumscripcions en què hagin presentat candidatura”.

És una clàusula que, als ulls d'ERC, deixa lloc a la flexibilitat. A les eleccions del 23J, la formació no va assolir el 15% dels vots en totes les quatre circumscripcions en què es va presentar. I en el conjunt de Catalunya es va quedar en el 13%. Per demarcacions, a Girona, va aconseguir el 14,74% i a Barcelona, el 12,33%. Tot i això, sí que superen aquest límit si es fa la mitjana de les quatre províncies, tenint en compte que a Lleida va obtenir el 18,63% dels vots i, a Tarragona, el 15,08%. La mitjana de les quatre se situa en un 15,19%. Bingo.

Els republicans hi són. Per part del Partit Socialista, algunes veus coneixedores de les converses han concedit que, efectivament, es parla sobre la base que ERC obtindrà grup i que l'objecte de negociació és, com explica Jordà, la fórmula. Encara que només n'hi ha una.

ERC té clara la seva proposta, però és conscient que n'hi ha d'altres. Sense anar més lluny, l'arxiconegut 'préstec de diputats' sobrevola els caps tant d'Esquerra, com de Junts per Catalunya. Preguntats per Públic, el partit que lidera Carles Puigdemont ha preferit no fer declaracions, mentre que des d'Esquerra reconeixen que és una possibilitat, però en cap cas la prioritària ni la que aquest partit prefereix.

'Préstec de diputats' d'anada i tornada

JxCat tampoc compleix els requisits per tenir grup propi, però es dóna per fet que, després de l'acord aconseguit amb el PSOE per a la formació de la Mesa del Congrés, l'obtindrà. Tot i això, les coses són diferents per a ells. Si s'escau, van aconseguir el 19,60% dels vots a Girona; el 9,68% a Barcelona; l'11,09% a Tarragona i, a Lleida, el 18,05%. La mitjana dóna poc més d'un 14,6%.

Com que no va arribar a aquest valuós 15%, la fórmula que pretén ERC no seria aplicable en el cas de Junts.

Existiria la possibilitat, aleshores, que el PSOE els prestés diputats per constituir un grup de 15, per tal que els de Puigdemont poguessin encaixar el seu grup al reglament, que preveu que "els diputats, en nombre no inferior a 15, podran constituir-se en grup". Junts, com ERC, té set diputats, amb la qual cosa necessitaria vuit del PSOE i això també és un problema amb el reglament a la mà.

És la segona clàusula de l'article 27 la que complica les coses. Un altre pal a les rodes. El text fixa que, "quan els components d'un grup parlamentari [...] es redueixin durant el transcurs de la legislatura a un nombre inferior a la meitat del mínim exigit", el grup quedarà dissolt. En el cas de Junts, en necessitaria vuit —més de la meitat de 15— per lliurar-se d'aquesta clàusula.

Els diputats prestats pel PSOE, una vegada complerta la missió que Junts pogués conformar el seu grup, tornarien al socialista, però deixarien Junts amb set, cosa que obligaria un dels socialistes a romandre 'lluny de casa', cosa que sembla molt improbable.

Una altra opció: els partits del Grup Mixt

Hi ha una altra sortida. Calculadora a la mà, i sempre en el cas que Junts es decidís per aquesta via, podria aconseguir el favor d'algun dels partits que només tenen un escó i que, en principi, formaran el Grup Mixt: BNG, Coalición Canària i UPN. En aquest cas, només necessitaria set diputats socialistes, que podrien tornar al grup d'origen sense que perillés la continuïtat del grup format amb Junts i, en aquest cas, amb aquest escó extra serien vuit, més de la meitat de 15.

És una opció que Públic ha plantejat a Néstor Rego. El diputat del BNG ha reconegut que agafarà el telèfon a qualsevol partit que vulgui fer alguna proposta d'aquesta mena, està disposat a parlar-hi. Tot i això, reconeix que, per al BNG, és preferible formar part del futur Grup Mixt, on podrà gaudir de millors condicions que solapant-se dins de qualsevol partit més gran.

Encara pot ploure molt fins divendres 25 d'agost, el darrer dia perquè es conformin els grups parlamentaris i, en qualsevol cas, és important tenir en compte que la Mesa del Congrés és sobirana per atorgar la condició de grup propi. Hi ha temps per negociar, però també hi ha moltes negociacions en marxa. Ara ja poden parlar d'investidura. Aquest terreny, tancat durant la setmana passada, és ara on es juga la partida. Dilluns a les 10:30h, sense anar més lluny, el rei comença la ronda de consultes. Però aquest és ja un altre capítol.