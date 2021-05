ERC, Junts, CUP, ANC, Òmnium i CxRep ja van debatre dilluns separar l'estratègia independentista i el Govern

ERC, Junts, CUP, ANC, Òmnium i el Consell per la República es van reunir dilluns per abordar les properes passes del procés. En aquesta reunió, tal com ha pogut saber l'ACN, ja es va debatre que l'estratègia independentista se situés més enllà de qualsevol pacte de governabilitat. Dos dies després la CUP va convocar ERC i JxCat en una trobada al Parlament, on van tancar un acord "de mínims per desencallar l'inici de la legislatura". Fonts consultades d'ERC, CUP i Òmnium subratllen que la majoria de veus consideraven dilluns que l'estratègia s'ha de poder deixar al marge de la investidura, i l'ANC reclama un acord que eviti eleccions. D'altra banda, JxCat considera que, si hi ha voluntat, hi ha marge per tancar un acord per governar amb ERC.

Els sis actors ja es van reunir el 4 de maig, en una trobada on s'esperava concretar avenços perquè l'estratègia independentista no bloquegés la investidura de Pere Aragonès. Tot i que s'esperaven, els acords no van fructificar. Sis dies després, però, els mateixos protagonistes es van tornar a reunir. Segons les fonts consultades, coneixedores de la trobada, la majoria de veus optaven per avançar en l'estratègia independentista, sense que això impliqués directament cap acord per investir el candidat d'ERC.



Ara per ara no hi ha cap altra reunió entre tots ells, però no es descarta que es tornin a trobar abans del 26 de maig, la data límit per investir una presidència de la Generalitat i evitar noves eleccions.

Junts creu que hi ha marge

Des de Junts consideren que encara hi ha marge per continuar les negociacions i arribar a un acord. Tot i que la formació de Carles Puigdemont segueix apostant per un Govern de coalició i ERC defensa un executiu monocolor, JxCat espera que els republicans canviïn d'opinió. De fet, Junts confia que ERC "reflexioni" després de la reunió a tres bandes dels independentistes de dimecres, i sobretot després que els comuns hagin anunciat que trenquen les negociacions fins que es garanteixi que JxCat no serà al Govern. Fonts de Junts mantenen que, mentre hi hagi voluntat, hi ha temps per arribar a un acord.

Segons les mateixes fonts, la formació de Puigdemont estaria disposada a negociar l'estratègia independentista "en paral·lel" a l'acord de Govern, de manera que es podria donar una investidura d'Aragonès abans d'haver tancat un full de ruta. De fet, en l'acord "de mínims" al que van arribar els tres partits independentistes ja s'hi va incorporar un punt, el quart, en aquesta direcció: apuntava la necessitat d'"assolir un espai pel debat de l'estratègia independentista més enllà del marc de la governabilitat". De totes maneres, encara que Junts accepti que els dos acords poden anar "en paral·lel" sí que manté que el pacte ha de ser per un Govern i no només una investidura.



Amb tot, de moment ERC i Junts no s'han emplaçat a fer noves trobades, després de la reunió a tres proposada per la CUP, aquest dimecres. Fonts de les dues formacions asseguren, però, que els contactes no s'han aturat mai, i no descarten que els grups de treball sectorials que perfilaven l'acord de Govern hagin continuat funcionant els darrers dies.