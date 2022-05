ERC, Junts, PSC i Comuns tanquen l'acord per defensar el català a l'escola

Després de setmanes de negociació i un primer document frustrat pel desmarcatge a posteriori de Junts per Catalunya aquest dimarts ha arribat finalment gairebé in extremis el que hauria de ser l'acord definitiu entre la gran majoria parlamentària que formen PSC, ERC, Junts i comuns per fer front a la sentència que imposa el 25% de castellà a l'escola. Esquerra, Junts, PSC i En Comú Podem han tancat un acord que segons les fonts consultades garantirà la presència de la llengua catalana en l'educació com a vehicular i d'aprenentatge. I que tant el català com el castellà seran llengües d'us curricular educatiu.

Davant la falta de consens després de l'acord del 24 de març, els quatre grups parlamentaris han optat per la creació d'un nou text, que s'ha traduït en una nova llei. D'aquesta manera, no hi ha cap reforma de la Llei de Política Lingüística com s'havia acordat en aquella ocasió sinó una nova llei que marcarà la utilització de les llengües en l'àmbit educatiu.



La nova norma legislativa s'aprovarà en el ple previst per aquesta mateixa setmana per tràmit d'urgència i lectura abreujada i es complementarà amb un decret llei que aprovarà el Govern en un Consell Executiu extraordinari aquesta mateixa setmana. El decret blindarà les direccions dels centres de la responsabilitat jurídica en l'aprovació dels programes educatius dels centres escolars que regularan la utilització de les llengües. El decret està directament relacionat amb la nova legislació que s'aprovarà per garantir la immersió lingüística en català a l'escola.

La CUP es desmarca

A l'espera de conèixer els detalls del text legislatiu definitiu que han acordat els quatre partits, la CUP ha insistit que no avalarà cap llei ni decret que contempli el castellà com a llengua vehicular. "Va en contra del consens del país", ha expressat la diputada Laia Estrada, que ha dit que aquesta és una idea inclosa en la darrera proposta de PSC, ERC, JxCat i En Comú Podem que el seu grup ha consultat. Els anticapitalistes apunten que el Govern hauria de legislar per "protegir" la llengua, i no en base a la sentència. També lamenten que no es pot deixar sota la responsabilitat dels centres els projectes lingüístics, ja que això "obre la porta a situacions de segregació", i que hauria de ser el Departament d'Educació qui se n'encarregués.



"Estem en un marc diferent, no de seure per veure quin és el millor trasllat que fem a la sentència, sinó per veure com ens hi confrontem", ha argumentat.

La CUP no veu gaire diferència respecte l'acord inicial dels grups per modificar la llei de política lingüística i el document amb el qual estan treballant els quatre grups. Veuen essencial que es contempli el català com a única llengua vehicular i que es dipositi la responsabilitat del projecte lingüístic al Departament, i no a cada centre. "No hi ha modificacions en aquests dos sentits", ha afegit Estrada.