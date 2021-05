La cimera celebrada aquest dimecres al migdia al Parlament entre ERC, Junts per Catalunya i la CUP -la convocant de la trobada- ha servit perquè les tres formacions emetin un comunicat conjunt en què es comprometen a tirar endavant quatre punts "com a base per a desencallar l'inici de la legislatura". El més significatiu probablement sigui el darrer, en què textualment es parla del compromís a "assolir un espai pel debat de l’estratègia independentista més enllà del marc de la governabilitat". Ras i curt, l'aposta seria abordar l'estratègia a banda de l'hipotètic acord de govern. Precisament aquest aspecte ha estat un dels grans elements de discrepància entre Esquerra i JxCat, al voltant del paper que els segons volen atorgar al Consell de la República, que veuen com l'organisme decisiu per definir aquesta estratègia.



Pel que fa a la resta de punts, el primer advoca per "donar una resposta a la crisi social i econòmica que viu el país", el segon parla de "construir un mur de defensa dels drets fonamentals i bàsics que tenen un ampli suport per part de la societat catalana i que no hi caben en el marc de l’Estat" i el tercer aposta per "convocar una primera reunió de treball per construir un gran Acord Nacional per l’Autodeterminació que vagi més enllà de partits polítics i que agrupi l’àmplia majoria social del país favorable a la solució democràtica que viu el país". I afegeix que tindria el compromís "que des del diàleg i l'embat democràtic a l'Estat es pugui assolir l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia durant la propera legislatura".

Abans d'aquesta cimera les posicions entre ERC i JxCat estaven absolutament allunyades. Els primers ja havien descartar seguir negociant un govern conjunt i només contemplaven un govern en solitari presidit per Pere Aragonès, opció que Junts descarta, ja que únicament es plantejaria votar a favor de la investidura si també forma part de l'Executiu. Davant d'aquesta situació de bloqueig, la CUP ha convocat aquesta cimera. A més a més, l'ANC també ha mogut fitxa per pressionar els partits independentistes perquè arribin a un acord i ha convocat una concentració diumenge a les 11:30h a la plaça Sant Jaume de Barcelona.

Els comuns no volen eleccions

D'altra banda, En Comú Podem també aposta per evitar la reedició electoral. La seva líder, Jéssica Albiach, s'ha dirigit a PSC i ERC per demanar-los que es moguin per evitar la repetició d'unes eleccions que suposarien "una falta de respecte i un insult a la ciutadania". En una entrevista a TV3, ha posat en valor que ara hi ha el Parlament "més progressista de la història" i ha fet una crida a no "malbaratar-ho". D'altra banda, Albiach prioritza que hi hagi Govern a Catalunya i, tot i que prefereix entrar al govern d'ERC, no ho posa com una condició. "Per nosaltres no quedarà. Si és per nosaltres, no anirem a eleccions", ha remarcat. I ha demanat a ERC un compromís d'activar la taula de diàleg en el primer mes del Govern.