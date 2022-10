ERC no presenta esmena a la totalitat dels pressupostos de l'Estat i n'aplana la tramitació

ERC no presentarà una esmena a la totalitat contra els pressupostos generals de l'Estat per al 2023 per "donar marge a les negociacions", segons un comunicat que els republicans han fet públic a 30 minuts que expirés el termini de presentació aquest divendres. La decisió facilita que els comptes superin el primer escull al Congrés: la votació de les esmenes a la totalitat presentades pel PP, Vox, Cs, Junts, CUP, Foro Asturias i Navarra Suma que tindrà lloc dijous de la setmana que ve.



Bildu ha anunciat in extremis que tampoc esmena a la totalitat els comptes. Totes dues formacions, però, adverteixen el Govern espanyol que encara estan lluny de poder donar el vist-i-plau definitiu als pressupostos. Entre d'altres, destinen 1.012 milions a Rodalies, un 20% més que el 2022.



Els republicans avisen que encara hi ha un "ampli marge de millora"

La decisió d'ERC i de Bildu aplana la tramitació dels comptes. Els seus diputats se sumaran als del PSOE, Podem, Més País, Compromís, PDeCAT, Terol Existeix i BNG per arribar als 181 vots contra les esmenes a la totalitat. Si el PNB finalment s'afegeix a aquesta majoria dels socis de l'executiu, el 'no' a les esmenes de devolució sumarà 187 escons i s'imposarà 172 vots a favor de les esmenes del PP, Vox, Cs, Junts, CUP, Foro Asturias i Navarra Suma amb dues abstencions de Coalició Canària.

Els republicans han adoptat la decisió després de diversos dies de contactes i negociacions amb el PSOE. Segons el comunicat que han fet públic, el fet que no presentin esmena a la totalitat "contribueix a generar les condicions que permetin mantenir obertes les negociacions que estan en marxa" en un context de "greu crisi econòmica i social".



Amb tot, ERC adverteix que aquest gest es limita a permetre que els comptes es continuïn tramitant, perquè "encara estem molt lluny de poder aprovar uns pressupostos" que tenen un "ampli marge de millora" i que "han d'anar acompanyats de mesures estructurals exigents en matèria l'habitatge, canvi de model energètic, un finançament autonòmic i local adequat i reformes fiscals per pal·liar la situació d'emergència social".

Compliment de la inversió a Catalunya

Els republicans també vinculen el seu vot final als compromisos del Govern espanyol sobre el compliment de les inversions en infraestructures a Catalunya, que han tingut una execució "manifestament insuficient". En aquest sentit, consideren "imprescindible establir mecanismes de compliment de les inversions pressupostades a Catalunya".



A més, ERC adverteix que és "imprescindible" que tots els actors de la negociació "contribueixin a generar les condicions de confiança necessàries per mantenir vives les negociacions en marxa" per "poder arribar a acords".