ERC no proposarà un altre candidat si el Suprem inhabilita Torra i aposta per deixar "vacant" la presidència

ERC no proposarà un altre candidat si el Tribunal Suprem (TS) inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha assenyalat que si s'inhabilita Torra no hi haurà president, i que en tot cas ell i la resta de l'Executiu hauran d'assumir les tasques d'un Govern en funcions: "Si el president és inhabilitat, no hi ha president. La presidència queda vacant". Les declaracions del vicepresident arriben després que Torra emplacés als partits independentistes a no proposar cap candidat al Parlament en cas que el poder judicial ratifiqués la seva invalidació política per ostentar el càrrec.

Segons Aragonès, el president s'ha de triar amb unes eleccions, motiu pel qual considera que Torra hauria de convocar abans que el TS l'inhabilités: "Jo ja vaig traslladar-li que la data de les eleccions no hauria de ser provocada a partir d'una sentència, sinó que s'hauria de decidir des d'aquí, amb un calendari decidit des de les institucions catalanes". En el mentrestant, les funcions de presidència les assumiria Aragonès com a vicepresident: "Però el vicepresident no és el president. Assumeix funcions interines i administratives", ha insistit.

Sobre la reacció a la inhabilitació, Aragonès ha subratllat que cal "donar una resposta conjunta", després que Torra afirmés en declaracions a TV3 que ja sap el que farà sense concretar: "No només implica una persona individual, afecta les institucions i per això cal una resposta de tothom. Quan l'independentisme fa un pas endavant és quan treballem conjuntament". El vicepresident ha apostat per obrir "un espai" entre "l'independentisme parlamentari", és a dir, entre JxCat, ERC i la CUP, per decidir com respondre al més que probable cop judicial contra Torra.

Preguntat per les diferències entre JxCat i ERC més que evidents al Govern, Aragonès ha defensat que la lluita contra el coronavirus les ha desbancat però ha insistit en la necessitat de convocar eleccions per evitar que a la crisi sanitària i econòmica s'hi afegeixi una "crisi institucional". El vicepresident també s'ha referit a la ruptura entre JxCat i el PDeCAT després de la disputa per la marca: "És important que cada espai polític estigui el màxim organitzat possible. ERC estem organitzats i cohesionats, ho desitjo pels altres".

Es refreda el diàleg amb l'Estat

Pel que fa a les relacions amb l'Estat, Aragonès ha insistit que la taula de diàleg no és una via morta i que no hi renunciaran: "No regalarem la bandera del diàleg al Govern espanyol". El vicepresident assegura que la banda catalana està cohesionada entorn les demandes del referèndum per l'autodeterminació i l'amnistia dels presos i exiliats, fins i tot després que Torra digués que no hi anirà almenys que el Govern espanyol se segui a negociar directament en aquests termes o que l'expresident Carles Puigdemont renegués de la taula de diàleg de manera explícita.

Tot i les insistències per aquestes negociacions, Aragonés s'ha limitat a criticar que l'Executiu estatal no té propostes concretes ni ha posat cap data per reunir-se, i ha centrat les seves reivindicacions en les pròximes eleccions catalanes: "L'independentisme ha d'aconseguir més del 50% dels vots a les urnes. Quan hem aconseguit moure a l'Estat? Quan l'independentisme ha estat fort a les urnes i al carrer".

A banda, Aragonés ha reconegut que no hi ha "gaires converses", tampoc per pactar els pressupostos estatals amb el PSOE i Podemos, tot i haver format part del pacte d'investidura, mentre el Govern espanyol mostra simpatia per Ciutadans (Cs): "El que tinc molt clar és que la geometria variable podria esquerdar l'acord entre el Govern de coalició", ha dit Aragonès en referència a les reticències dels de Pablo Iglesias per pactar amb Cs. El vicepresident, però, s'ha mostrat optimista i ha insistit que no confien amb la "bona voluntat" dels socialistes sinó en el fet que es vegin "forçats" a pactar amb ells pel poder aconseguit a les urnes: "Ens intenten excloure el mateix PSOE perquè se senten molt incòmodes amb ERC, perquè som exigents i no posem el preu tan barat com Cs".