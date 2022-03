ERC posa tota la carn a la graella a l’àrea metropolitana amb l’aposta per Rufián a Santa Coloma i Maragall a Barcelona

La direcció d’Esquerra Republicana estudia la proposta que el portaveu i líder d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, es presenti a les eleccions municipals. Així doncs Rufián podria ser el proper cap de llista d’Esquerra de la seva ciutat, Santa Coloma de Gramenet, el 2023. La notícia la va avançar aquest diumenge a la nit Nació Digital i ha estat confirmada per Públic.

De fet, segons ha pogut saber Públic el nom de Rufián no ha estat improvisat i està damunt la taula de la direcció republicana per compaginar la candidatura amb l'activitat al Congrés des de fa alguns mesos. Es va començar a parlar internament d’aquesta opció a finals de l’any passat quan es va començar a debatre l’estratègia sobre les eleccions municipals que a Esquerra se li ha atorgat una importància transcendental per reforçar la posició de primer partit de Catalunya.

"Rufián sempre ha fet bandera de Santa Coloma –Santako com diu ell- , és un actiu polític i electoral de primera magnitud i un bon coneixedor de la ciutat"

Tot i que aquest dimarts l’executiva dels republicans ha volgut remarcar que "queda molt de temps encara per prendre aquest tipus de decisions" en paraules de la secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta, fonts de l’executiva asseguren que l’opció de què Rufián opti a l’alcaldia de Santa Coloma de Gramenet és molt viable. En destaquen que Rufián "sempre ha fet bandera de Santa Coloma –Santako com diu ell- , és un actiu polític i electoral de primera magnitud i un bon coneixedor de la ciutat". Aquestes mateixes fonts reconeixen la dificultat d’aconseguir l’alcaldia front a la força d’una candidata com la socialista Núria Parlon, que disposa d’una àmplia majoria absoluta. Però també asseguren que "si algú pot fer front electoralment parlant a Parlon a Santa Coloma de Gramenet, aquest es diu Gabriel Rufián".

Fonts pròximes a la presidència d’ERC que ostenta Oriol Junqueras asseguren que la candidatura de Rufián "s’està madurant i valorant". Encara que Vilalta ha volgut rebaixar la pressió assegurant que és una de les diverses opcions i possibilitats que estan plantejades i que es valoraran per Santa Coloma. Vilalta assegura que no hi ha cap decisió presa i de fet, de moment, Gabriel Rufián ha mantingut un prudent silenci al respecte. Tot i que Rufián hauria rebut la petició formal del propi Junqueras de què valori l’opció.

Petició des de Santa Coloma perquè sigui candidat

Vilata també ha volgut deixar clar que a Esquerra "són els membres de la secció local qui decideixen el cap de llista per les municipals". Tot i que les fonts pròximes a la presidència del partit asseguren que "hi ha molta gent de Santa Coloma de Gramenet que demana que també sigui cap de llista a les municipals", a més del líder d’Esquerra a Madrid.

"En cap cas es tracta de retirar Rufián del front de Madrid sinó d’afegir un valor d’Esquerra tant important al front municipal de l’àrea metropolitana"

Perquè si alguna cosa tenen clara a Esquerra és que Rufián és un actiu imprescindible a Madrid i que si s’acaba formalitzant l’operació per les municipals seria compaginant els dos àmbits. De fet hi ha molts regidors i fins i tot alcaldes que són diputats al Congrés. Aquesta és una qüestió que a l’executiva d’ERC han volgut remarcar: "En cap cas es tracta de retirar Rufián del front de Madrid sinó d’afegir un valor d’Esquerra tant important al front municipal de l’àrea metropolitana de Barcelona on aconseguir un bon resultat, créixer i fer forat al PSC és cabdal per nosaltres com a partit i pel moviment independentista en general, perquè això només ERC ho pot fer".

Rufián té "tota la nostra confiança com a portaveu a Madrid" asseguren les fonts pròximes a la presidència del partit que avalen l’operació municipalista del cap de files al Congrés com "una molt bona opció". I fins i tot aquestes fonts aposten perquè al marge del que acabi passant amb les municipals, Rufián repeteixi com a cap de llista d’Esquerra quan sigui el moment de les pròximes eleccions generals si així ho ratifica la militància.

A les eleccions municipals del 2019, el PSC es va imposar com una piconadora a Santa Coloma de Gramenet aconseguint el 51% dels vots, cosa que va donar a l'alcaldessa Núria Parlon la còmoda majoria absoluta de 17 regidors (sobre 31) de què gaudeix. ERC va ser la quarta força de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb 3 regidors, però a molt poca distància del Comuns i de Ciutadans. Rufián és diputat al Congrés des del 2016, càrrec al qual va accedir inicialment com a número dos de Joan Tardà. Amb la retirada de Tardà, el 2019, es va convertir en el cap de llista a les eleccions generals i posteriorment portaveu del grup republicà després d’aconseguir la victòria a Catalunya, per primer cop per a ERC des de la República, d’unes eleccions al Congrés dels Diputats.

"Volem consolidar la presencia republicana a les principals ciutats del país"

En el que Vilalta i la resta de fonts consultades coincideixen és en què per a ERC les eleccions municipals són absolutament estratègiques. "El nostre objectiu principal és continuar creixent a l’àrea metropolitana i ser l’alternativa al PSC en aquest territori. Volem consolidar la presencia republicana a les principals ciutats del país per deixar enrere els molts anys de governs monocolor socialistes a la corona Barcelona".

Maragall candidat a Barcelona, abans de l’estiu

"Si Ernest Maragall vol estem convençuts que serà el candidat i que aquest cop serà l’alcalde republicà de la capital de Catalunya"

En aquesta línia, una altra aposta decisiva és la pugna per l’alcaldia de Barcelona. En aquest cas l’aposta és clara i l’actual cap de files del partit i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, és la principal opció per repetir com a alcaldable de la capital catalana. "La militància de Barcelona haurà de prendre la decisió, però si Ernest Maragall vol estem convençuts que serà el candidat i que aquest cop serà l’alcalde republicà de la capital de Catalunya", asseguren fonts de l’executiva. Aquestes mateixes fonts situen la decisió sobre l’alcaldable a Barcelona "en els pròxims mesos", amb tota seguretat abans de l’estiu.

ERC va guanyar per primer cop des de la República les eleccions municipals del 2019 a Barcelona. Però l’ajustada victòria de Maragall front a Ada Colau no va impedir que l’alcaldessa revalidés el càrrec gràcies a un acord amb el PSC que va incloure els vots de l’excap de llista de Ciutadans, Manuel Valls.

Amb tot, el coordinador nacional d’ERC i president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va "designar" Maragall com a candidat davant la militància reunida aquest cap de setmana a la Conferència Nacional dels republicans. "Aquesta vegada no hi haurà un Manuel Valls que pugui evitar que Esquerra obtingui l'alcaldia després de renovar la victòria a les urnes", va dir Aragonès referint-se a la candidatura de Maragall, que va donar per feta.