ERC proposa com a candidat a l'Hospitalet de Llobregat l'exregidor del PSC que va denunciar el cas de presumpta corrupció

L'executiva d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) proposa l'exregidor del PSC de l'Hospitalet de Llobregat Jaume Graells com a candidat a l'alcaldia d'aquesta localitat per als comicis del 2023. Graells va denunciar possibles irregularitats al Consell Esportiu de la ciutat, i la setmana passada va fer oficial que renunciava a l'acta de regidor i que estripava el carnet socialista.

Ara, l'executiva republicana local ha anunciat que inicia el procés de primàries per elegir el candidat a les eleccions municipals de l'any vinent, i que proposa de manera formal a la militància el nom de Graells per encapçalar el projecte. L'assemblea que haurà de ratificar aquesta decisió se celebrarà el proper 16 de juny.



Actualment, ERC és el primer partit a l'oposició a l'Hospitalet de Llobregat, i en un comunicat el partit assegura que vol seguir treballant "per construir una alternativa" al govern de Núria Marín.

"La manca de projecte per l'Hospitalet de l'actual govern municipal i l'escàndol de les irregularitats investigades en la gestió del Consell Esportiu, que impliquen directament Núria Marín i el seu govern, han desdibuixat la imatge de la ciutat", assenyalen fonts del partit en el text, on destaquen que va ser Graells, llavors regidor socialista, qui va destapar les presumptes irregularitats.

Renúncia com a regidor

El passat 27 de maig Graells va fer públic que deixava el PSC i que renunciava a l'acta de regidor. En un comunicat l'edil explicava que no podia militar a un partit "que davant la corrupció castiga el denunciant i és passiu amb qui delinqueix".

Graells va acusar la direcció del PSC de ser "passiva i poc compromesa" a l'hora d'esclarir els fets i va subratllar que els socialistes "incompleixen la pròpia normativa interna en tot allò que fa referència a la tolerància zero davant la corrupció i als mecanismes de denúncia interna".



Sense anar més lluny, Graells va participar dissabte en l'acte de nomenament d'Ernest Maragall com a candidat a l'alcaldia de Barcelona, un fet que va fer créixer les especulacions sobre el nou vincle amb els republicans a l'Hospitalet de Llobregat.