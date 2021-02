ERC es proposa sumar els Comuns a l'acord d'investidura: "Tenim 82 diputades a favor de l'amnistia"

L'escenari electoral que deixen els comicis del 14-F posicionen ERC com la força que ho té millor per arribar a la Generalitat, encara que el PSC guanyés en vots per la mínima. I així ho ha celebrat la portaveu del partit, Marta Vilalta, en la compareixença per valorar els resultats, qui ha assegurat que els republicans estan decidits en liderar el pròxim Govern. El que està per esclarir és si la candidatura de Pere Aragonès se'n sortirà amb la seva gran aposta: sumar En Comú Podem i els partits independentistes per investir-lo.



Tot i les ambicions de liderar un bloc d'esquerres sense renunciar a JxCat, de moment durant la campanya els de Laura Borràs i els Comuns ja han deixat clar que no estan disposats a entendre's: "Volem liderar aquest país des de l'independentisme d'esquerres", ha dit Vilalta.

"Nosaltres no fem els vetos entre independentistes i sobiranistes. Volem liderar el país i aconseguir majories àmplies", ha defensat Vilalta, qui ha comptat als Comuns en la representació al Parlament a favor de l'amnistia dels presos polítics i d'un referèndum pactat: "Hi tenim 82 diputades a favor de l'amnistia i del dret a l'autodeterminació", deia Vilalta.



ERC vol neutralitzar la força de JxCat en l'eix esquerra-dreta amb el suport dels Comuns i liderar, també, les forces progressistes: "La reconstrucció del país la farem des de polítiques d'esquerres, progressistes i de justícia social". Sense Jéssica Albaich, però, ERC seguiria sumant amb JxCat i la CUP per formar Govern després d'aconseguir, finalment, el lideratge del bloc independentista a unes eleccions catalanes. "Aquesta nova etapa que ha de començar el país, a partir d'avui mateix està i estarà liderada des de l'esquerra, l'independentisme d'esquerres".

Més enllà de la formació del Govern, els republicans aspiren a poder-se entendre amb els Comuns al Parlament amb altres negociacions importants, com són l'aprovació dels Pressupostos. ERC també se sent avalada amb l'estratègia de diàleg amb el Govern espanyol -on també té com a interlocutors a Podemos- davant de la negativa de JxCat a fer-se seva la mesa de diàleg, aturada per la pandèmia. "Surt reforçada l'aposta de la negociació. Volem utilitzar la política i la democràcia per resoldre el conflicte amb democràcia i política".

"Veurem un Salvador Illa com Inés Arrimadas el 2017"

"Com que no van poder guanyar-nos a les urnes, intenten derrotar-nos via repressió i persecució"

ERC també ha tret pit de la majoria independentista al Parlament, que no només s'assoleix amb escons sinó que, per primer cop, també suma en sufragis: "Per primera vegada hem superat el 50% dels vots. Era un repte que volíem assolir i que podíem assolir", ha dit Vilalta, qui ha recordat que les eleccions van quedar convocades per decisió del Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya (TSJC) en contra de l'ajornament del Govern. "Veníem d'unes urnes imposades en una operació d'Estat per derrotar l'independentisme, i l'independentisme ha tornat a guanyar a les urnes".

Davant el cul de sac on es troba un PSC que probablement no aconseguirà les majories necessàries per investir el seu presidenciable, Vilalta ha enaltit la capacitat d'entesa d'ERC: "Probablement veurem un Salvador Illa com Inés Arrimadas el 2017. L'única persona capacitada d'assolir les majories necessàries i liderar el Govern del nostre país és Pere Aragonès".

Durant la roda de premsa, s'ha sabut que la Fiscalia ja ha interposat el recurs contra el tercer grau dels presos polítics, un fet que Vilalta ha valorat carregant contra el Govern espanyol i qualificant-ho de "venjança": "Ja sabem de qui depèn la Fiscalia. Com que no van poder guanyar-nos a les urnes, intenten derrotar-nos via repressió i persecució. No han entès res", ha etzibat.