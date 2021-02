ERC reclama una victòria "definitiva" per frenar un "Govern del 155"

Les Cotxeres de Sants ha estat l'escenari de l'últim acte electoral d'ERC on s'han repetit el missatge que s'ha dit durant tota la campanya: votar Esquerra per frenar un "Govern del 155" i assegurar la construcció d'una república progressista i "des de la via àmplia". Envoltat d'una música de tambors intermitent però constant, el candidat dels republicans, Pere Aragonès, ha comptat amb la presència d'altres dirigents del partit com el president del Parlament, Roger Torrent, o la consellera d'Agricultura i cap de llista per Girona, Teresa Jordà.



També han assistit els principals presos polítics de la formació, entre ells el president del partit, Oriol Junqueras, l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, o la secretària general, Marta Rovira, que ho ha fet telemàticament des de Suïssa. "Aquestes eleccions van de què guanyi dictadura del 155 o que guanyi l'esperança republicana", ha etzibat Rovira en la seva intervenció telemàtica.

Combatre Vox i evitar la victòria del PSC

Amb la més que probable entrada de Vox al Parlament, des de l'inci de l'acte s'ha recordat la trajectòria de 90 anys del partit republicà en contra del feixisme. Aclamat amb aplaudiments i visiblement emocionat, Junqueras ha volgut fer un homenatge a tots els republicans que van combatre el feixisme durant la Guerra Civil i el franquisme a Catalunya, remarcant així l'herència antirepressiva de la formació.

Forcadell: "L'únic que es pot fer amb el feixisme és combatre'l, combatre'l i combatre'l"

Al seu torn, Aragonès ha demanat que "cap vot de l'independentisme o de l'esquerra es quedi a casa", ja que, la majoria de les enquestes apunten als socialistes i als republicans com a possibles guanyadors de les eleccions catalanes. Ara bé, tots els participants de l'acte han insistit que, si guanyen els socialistes, aquests podrien ser investits pels ultradretans. De fet, Aragonès ha recordat que ERC, En Comú Podem, Junts per Catalunya i la CUP han firmat un manifest en contra de Vox, impulsat per Unitat contra el Feixisme i el Racisme, però no el Partit Socialista. "Quina operació volen fer? Volen fer un Valls amb Vox?", ha preguntat el candidat a la presidència amb contundència. En aquest sentit, Carme Forcadell ha refermat la idea d'ERC com a front contra el feixisme. "Si guanyen tindran el suport de Vox, i Vox és feixisme. L'únic que es pot fer amb el feixisme és combatre'l, combatre'l i combatre'l", ha insistit.

Justícia social, cohesió social i feminisme

Diversos membres del partit han remarcat el compromís d'ERC en la defensa dels drets de les dones, la importància de la cultura i la rellevància de la lluita contra el canvi climàtic. D'aquesta forma, marquen un perfil més a l'esquerra, desmarcant-se cada cop més de Junts per Catalunya i apropant-se més a un possible perfil més d'esquerres que fins ara no els hagués votat. En aquest sentit, l'exconsellera de Treball Dolors Bassa ha reivindicat l'eix social del partit. "Només ERC pot ser garant de justícia social, drets socials, llibertat i república catalana, drets socials", ha apuntat.

Romeva: "És un orgull perdre la llibertat personal si és per aconseguir la llibertat col·lectiva"

Davant l'aferrissada pugna per l'hegemonia independentista amb JxCat, diversos membres del partit, sobretot Marta Rovira, han volgut recordar els draps bruts d'aquesta formació política. A més de repetir que des d'ERC es voldrà promocionar l'educació i sanitat públiques, així com de reconstruir el país a través de polítiques progressistes, condició que també ha remarcat Aragonès, Rovira ha deixat anar alguna punyalada als postconvergents. Per a la republicana també es tracta d'unes eleccions on l'electorat ha de decidir si vol un Govern "amb tolerància zero amb els favoritismes, la corrupció i desviar dienrs cap a interessos privats". D'aquesta forma, doncs, s'acabaria amb els 40 anys de "sociovergència", idea que també han repetit al llarg dels actes de la campanya.

Amnistia i autodeterminació

L'excepcionalitat de veure als presos polítics fent campanya ha reforçat encara més un dels objectius principals del partit, que és treballar per l'autodeterminació i l'amnistia. "És un orgull perdre la llibertat personal si és per aconseguir la llibertat col·lectiva", ha afirmat Raül Romeva en la seva intervenció. "Hi ha qui diu que ens n'hem d'oblidar, que hem de passar pàgina. Aquest país té dret a escriure el llibre de la seva llibertat. Aquí, senyor Illa, no s'ha acabat res: aquí tot continua, i aquest poble continuarà lluitat per la seva llibertat", ha conclòs Aragonès.