ERC es regira, o es reactiva la Taula de Diàleg o perillen els pressupostos de Sánchez

"Sense Taula de Diàleg, no hi ha legislatura". Ho va advertir Gabriel Rufián en una de les seves intervencions durant la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol que els republicans van fer possible amb la seva abstenció. El portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats va ser rotund: "Si aquesta vegada el poble de Catalunya torna a ser estafat, si aquesta mesa no es compleix, si aquest acord no es compleix, no s'estarà estafant ERC, s'estarà estafant un poble. Una altra vegada". Doncs bé, la sensació a la seu dels republicans al carrer Calàbria de Barcelona comença a ser d’estafa. L’anunci per part de la Moncloa que l’inici de la Taula de Diàleg queda ajornat fins després de les eleccions que va anunciar aquest dimecres el president de la Generalitat, Quim Torra, ha caigut com una veritable gerra d’aigua freda al cap dels dirigents republicans.

La prudència ha estat la consigna de la comandància d’Esquerra des de la compareixença de Torra. Amb excepció de la seva secretària general, Marta Rovira, que des de l'exili de Suïssa ha fet dures declaracions sobre els darrers esdeveniments polítics a Catalunya a RAC 1: "No és el moment d’unes eleccions fonamentades sobre un trencament, sobre un fracàs d’una coalició independentista". Però al llarg del matí s’ha anat prenent consciència entre els republicans del dany que suposa l’anuncia d’ajornament sine die de la Taula de Diàleg. Alguns dirigents eren explícits: "és una jugada del PSOE que no podem tolerar i que incompleix el principal acord que vam establir per la investidura. Cal revertir l’ajornament de la Taula de Diàleg".

Aquestes mateixes fonts indiquen que hores d’ara a Esquerra no es vol donar per definitiva la decisió de Pedro Sánchez però alerten que de mantenir-se en aquest ajornament de la Taula de Diàleg, els republicans s’hauran de replantejar la relació amb els socialistes i repensar el vot als pressupostos generals que podrien quedar en via morta sense els suports necessaris i comprometre la viabilitat de la legislatura de Sánchez que tot just comença. El PSOE i Podem haurien de buscar nous socis, cosa improbable donada l’aritmètica actual del Congrés en què ERC és imprescindible per al govern de coalició.



Els republicans llencen un ultimàtum. La cimera entre els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra ha de concloure amb una data concretada d’inici de la Taula de Diàleg sí o sí. En cas contrari a Calàbria s’avaluarà les mesures a prendre. El missatge dels dirigents d’Esquerra és clar: "l’ajornament de la Taula de Diàleg és un missatge nefast per la credibilitat del procés de negociació que tot just s’acaba d’obrir de forma incipient". La direcció del partit ho ha explicitat amb rotunditat en un comunicat: "Ajornar la mesa de negociació entre el govern espanyol i el Govern català és un incompliment flagrant de l’acord entre Esquerra Republicana i el PSOE per la investidura. I, a més, és una irresponsabilitat absoluta".

En la cúpula dels republicans hi ha la convicció, a més, que l’ajornament dilapida el principal actiu polític assolit per ERC en la negociació de la investidura. I els deixa en un terreny complicat davant l’opinió pública. De fet, durant tot el dia d’avui les xarxes socials han castigat durament als republicans per haver participat en una negociació amb un PSOE que bona part de l’independentisme continua veient amb desconfiança en el seu gir cap al diàleg. La preocupació per aquesta imatge i encara més quan s’acaben d’anunciar unes pròximes eleccions que podrien ser el mes de maig és latent en les files republicanes perquè les haurien d’afrontar amb el llast d’un fracàs inicial d’un tema cabdal com la Taula de Diàleg. La negociació del conflicte polític amb el govern espanyol i l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat que ha comandat el vicepresident Pere Aragonès són dos cartes essencials en l’estratègia d’Esquerra per créixer electoralment.



Des d’ERC es reparteixen culpes per igual cap a Madrid i cap a Barcelona pel fracàs que suposaria el fre a la Taula de Diàleg. Cap els seus socis d’investidura i cap els fins ara socis de Govern: "Ja sabem que alguns no la volen perquè no se la senten seva -JxCat- i altres no la volen tampoc, perquè l’han fet perquè s’hi han vist obligats -PSOE-, però és un acord signat i si no es compleix serà un incompliment flagrant per Esquerra Republicana".

En el comunicat d’ERC s’emplaça a Pedro Sánchez a revertir la decisió: "No tenim temps per perdre. Queden molts mesos per les eleccions i no té cap sentit esperar a la constitució d’un nou Govern de la Generalitat, perquè la via política cal obrir-la ja, és urgent i és imprescindible”. I es fa “una crida a la responsabilitat del moment històric, fa una crida tant al PSOE com a JxCat i a Podemos a reflexionar i a fer el favor de tornar a treballar pel diàleg i això passa per reunir la mesa de negociació ja, com marca el pacte d’investidura".



Mentrestant, en les files independentistes continuen les crítiques. Des de la Cup, la diputada al Congrés, Mireia Vehí, piulava: "Pressupostos sense continuïtat de govern i taula de diàleg sense diàleg. Ens encantaria no tenir raó, però la confiança en que la governabilitat d’Espanya resoldrà el conflicte està ensorrant-se per moments". I des del propi govern de la Generalitat, la portaveu de l’Executiu i dirigent de JxCat, Meritxell Budó, aprofitava per fer sang: "Si hi ha un conflicte polític, si hi ha voluntat de diàleg real i un compromís pel qual et van investir, cap circumstància, cap, pot servir d’excusa per postposar la taula de diàleg. Malauradament es confirmen els dubtes de lliurar xecs en blanc a Pedro Sánchez".



Hem entrat en campanya electoral i caldrà esperar al dia 6 de febrer per veure si l’esperada reunió entre Sánchez i Torra en comptes d’obrir l’etapa del diàleg obre l’etapa de la confrontació multilateral. Tots contra tots.