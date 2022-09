ERC reivindica l'autoria de l'1-O en el cinquè aniversari del 20-S i alerta que una vintena de persones poden anar a la presó

Esquerra Republicana ha commemorat els cinc anys del 20 de setembre de 2017 als Jardinets de Gràcia de Barcelona, en un acte en què alguns dels protagonistes d’aquell dia, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó i Natàlia Garriga, han recordat les detencions arbitràries que van patir i la resposta massiva de la gent. Han denunciat, també, la repressió que encara continua: "Hi ha una vintena de persones que poden entrar a la presó en els propers mesos", han alertat.

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'organització del referèndum coincidint amb el cinquè aniversari del 20-S, quan es va produir escorcolls al Departament d'Economia i Hisenda -amb precisament Junqueras com a conseller-, entre altres edificis del Govern. "Si van entrar en aquest edifici i van detenir tota la cúpula del Departament no va ser per casualitat", ha sentenciat. En un acte per commemorar la data Junqueras ha remarcat que ERC no es deixarà "pressionar per ningú" ni "es desviarà del camí" i ha avisat que no es deixaran "convèncer" per qui creu que "el millor camí a la independència és ser cada vegada menys i més febles". En aquesta línia, ha insistit que cal ser "més i més forts".

Junqueras ha remarcat que la repressió "contribueix a fer-los més forts" i ha defensat que també ha servit per "obrir més les portes a la comunitat internacional". El líder d'ERC ha insistit que cal enfortir-se democràticament per "guanyar la partida a l'Estat" i ha assenyalat que precisament el 20-S i l'1-O es va aprendre que "per ser més forts cal ser més".

"Nosaltres sí que sabem com es guanya, sent més per ser democràticament més forts, acumular més força democràtica en totes les institucions", ha subratllat, per afegir després que cal "implicar tots els grans ajuntaments metropolitans" per al "proper embat" per la independència, posant el focus en les eleccions municipals.

La secretària general, Marta Rovira, també ha intervingut però per vídeo, des del seu injust exili a Ginebra: "Aquell 20S va ser un cop a la logística i la direcció política del referèndum, i per això avui som on som. Això, la gent ho va entendre. Va entendre que aquella ofensiva de la Guàrdia Civil anava directament a aturar el referèndum. I va entendre que tocaven el dret a votar. I d’aquí la resposta aclaparadora de la gent al carrer", ha explicat.

"Veient la resposta de la gent, vaig entendre que guanyaríem, que no hi havia opció, que faríem el referèndum; i aquella complicitat entre el carrer i les institucions, entre la gent i el seu Govern, va ser la complicitat necessària que ens va permetre guanyar", ha posat en valor. "Aquell 20S va ser absolutament clau que la gent i el Govern tanquessin files i fossin còmplices de la victòria de l’1-O, i aquesta lliçó no la podem oblidar mai si el nostre objectiu és guanyar", ha insistit.

El 20-S i l'1-O, "punts d'inflexió" però "no n'hi ha prou"

A banda, a l'acte també hi han intervingut el president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, i el diputat Lluís Salvadó, que justament van ser detinguts durant els escorcolls del 2017.



Jové ha remarcat que el 20-S va ser "un punt d'inflexió" perquè "va fer possible" l'1-O. De totes maners, ha remarcat que un dels aprenentatges que es va extreure de les dues dates és que cal "ser molts més". "2 milions de persones votant l'1-O és espectacular, una majoria incontestable, legítima i tenim raó, però no n'hi ha prou; hem de ser molts més, amb majories incontestables, plurals, transversals i que superin l'independentisme", ha dit.

Jové ha assenyalat que el 20-S es va demostrar que "quan el poble de Catalunya està organitzat i determinat i té lideratges" és capaç de "fer-ho tot".



Al seu torn, Salvadó també ha insistit en la necessitat d'eixamplar el suport i ha remarcat que tot i la "fortalesa" de la mobilització i totes les "energies" es va constatar que "no n'hi ha prou". "La pròxima vegada hem de tenir les grans alcaldies, o una part de les grans alcaldies, al costat del projecte independentista", ha subratllat, per afegir desprès que a les properes municipals cal aconseguir aquesta fita.