ERC remodela l'àrea de comunicació i Romeva surt de l'Executiva per presidir la Fundació Irla

Esquerra remodela la seva executiva en el marc d'un enfortiment polític d'organització interna, a les portes d'uns mesos i un any crucial per al partit. A banda d'oficialitzar que el president Pere Aragonès repetirà com a candidat a les eleccions al Parlament per revalidar la presidència de la Generalitat, el Consell Nacional d'aquest dissabte estarà marcat per diversos canvis de pes en l'executiva republicana.

Segons ha pogut saber Públic, el fins ara Secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió del Govern, Oriol Duran, assumirà la vicesecretaria general de Comunicació i Estratègia d'Esquerra. Ho farà en substitució de Marc Colomer, que deixa el càrrec per per motius personals i per encarar nous projectes.

Oriol Duran és un periodista penedesenc que ha treballat en diversos mitjans de comunicació de l'Alt Penedès i amb una dilatada trajectòria en responsabilitats de comunicació d'Esquerra Republicana, tant a Madrid al grup parlamentari del Congrés com a Catalunya com a responsable de comunicació del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona o al Departament d'Acció Exterior del Govern de la Generalitat. En aquesta legislatura ha estat al capdavant de la Secretaria de Mitjans de Comunicació i Difusió.

Es desconeix la persona que substituirà Duran al capdavant de la Secretaria de Mitjans de Comunicació i Difusió del Govern: segons fonts de la presidència, "'s'estan avaluant els possibles candidats al relleu". En qualsevol cas, el nou responsable entoma la responsabilitat en un any clau per a ERC. D'altra banda, Cristian Agudo assumirà la secretaria de Comunicació, una plaça que ara no ocupava ningú.

Finalment, l'exconseller Raül Romeva deixarà l'executiva republicana per assumir la presidència de la Fundació Josep Irla. L'economista, escriptor i analista polític va ser diputat al Parlament Europeu en representació d'ICV durant deu anys, entre 2004 i 2014, considerat el polític més actiu de l'Eurocambra, per posteriorment anar-se acostant progressivament al partit republicà.

A les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015 va ser cap de llista de Junts pel Sí, i en l'onzena legislatura va ser el conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, fins que l'article 155 de la Constitució va provocar la seva destitució l'any 2017. Després del seu empresonament arran del Procés, va assumir el càrrec de vicesecretari general de prospectiva, Agenda 2030, Transició Ecològica i Esports a ERC.

Aragonès tornarà a ser candidat

El Consell Nacional d'aquest dissabte també oficialitzarà que el president del Govern, Pere Aragonès, tornarà a ser el candidat d'ERC a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. La mateixa direcció en farà la proposta, que té l'aval del president del partit, Oriol Junqueras, i la secretària general, Marta Rovira, segons ha transcendit.

D'aquesta manera els republicans trenquen amb les especulacions d'un possible retorn del líder del partit com a cap de llista gràcies a la previsible entrada en vigor de la llei d'amnistia. Aragonès no serà candidat oficial fins que s'aproximi la data de les eleccions, a hores d'ara previstes per al febrer de 2025: Esquerra obrirà un procés de primàries obert a la militància al qual Junqueras no presentarà candidatura, segons fonts del partit.