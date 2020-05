ERC tanca un acord amb Sánchez per avalar l'última pròrroga de l'estat d'alarma

Esquerra Republicana ha decidit virar en el seu rebuig frontal a la pròrroga de l'estat d'alarma que ha mantingut en les darreres votacions al Congrés. ERC ha tancat un acord amb el Govern de Pedro Sánchez que permetrà la seva abstenció a canvi de diverses contraprestacions econòmiques i el compromís de l'Executiu espanyol que aquesta serà la darrera pròrroga de l'estat d'alarma i que la resta de la desescalada es farà en col·laboració entre el Govern de la Generalitat i l'Executiu estatal. L'acord, que s'ha gestat en les negociacions de les darreres hores, ha estat ratificat per la Permanent Nacional d'Esquerra reunida d'urgència aquesta tarda de dissabte.

L'acord dels republicans amb Pedro Sánchez inclou, segons fonts d'ERC, que Catalunya pugui gestionar el fons de reconstrucció europeu que es derivi de les negociacions que s'estan mantenint en el si de la UE. Així mateix, s'inclouen compensacions als treballadors de la Conca d'Òdena, que van patir un confinament més dur durant les pitjors setmanes d'afectació del coronavirus. Finalment no s'ha inclòs la gestió de l'Ingrés Mínim Vital que algunes informacions havien apuntat que podria incloure's en el pacte.

Els punts de l'acord

Aquestes mateixes fonts han indicat el nivell de l'acord establert: En primer lloc el fer que aquesta serà l’última pròrroga de l’estat d’alarma, que durarà 15 dies i no n’hi haurà cap més. També el fet que Catalunya intervindrà en la gestió dels Fons Europeus per la reconstrucció que s’han anunciat aquesta setmana des de Brussel·les. "Son milers de milions per reindustrialitzar el país davant de la crisi provocada per la pandèmia", asseguren des de la direcció republicana.

Des d'ERC destaquen que tal com s'havia reivindicat de forma reiterada des del Govern, la Generalitat recuperarà totes les competències i serà l’autoritat en la presa de decisió del procés final de la desescalada a partir que les regions sanitàries entrin a la Fase 3.

A més, el Govern espanyol es compromet a impulsar els canvis legals perquè s’eviti la implantació de l’estat d’alarma els propers mesos, fins i tot en el cas de rebrot, de manera que es respectin a partir d’aquest moment els drets fonamentals i les llibertats, com havia demanat Esquerra Republicana, i es desvincularan les mesures socials i econòmiques de l’aplicació de l’estat d’alarma, que s’han de poder garantir més enllà d’aquest. S’analitzaran possibles canvis a la llei que regula els estats d’alarma i a les lleis sanitàries com la Llei de Salut Pública.

Finalment, els treballadors d'empreses de la Conca d'Òdena que viuen fora de la zona i que no van poder anar a treballar quan estava el territori confinat tindran una prestació equivalent als que viuen dins de la zona, que ja va ser reconeguda com a baixa laboral.

Segons els republicans, el Govern espanyol "s’ha vist forçat a replantejar la seva postura" després del toc d’atenció dels republicans en la negociació fallida per la pròrroga anterior. Aquest retorn a la via de la negociació "ha portat la Permanent d’Esquerra Republicana a inclinar-se per l’abstenció, tal i com ha acordat aquesta tarda de manera telemàtica, amb la condició que sigui l’última extensió de l’estat d’alarma". L'executiva nacional haurà de ratificar el pacte en la reunió de dilluns.

Les fonts d'ERC també asseguren que malgrat no incloure’s explícitament en l’acord, el Govern espanyol ja ha expressat públicament la seva voluntat de tornar a reunir la mesa de negociació entre el Govern de Catalunya i el govern de l’estat un cop la pandèmia entri en la fase de "nova normalitat".