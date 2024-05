ERC tira d'èpica per impulsar Aragonès davant un Illa "que mira cap a Madrid" i les "retallades" de Junts

Esquerra Republicana (ERC) deixa les enquestes de banda i tira d'èpica. Els pronòstics no els somriuen, però el termòmetre que han col·locat al Palau de Congressos de Barcelona aquest dijous, 9 de maig, en el seu acte final de campanya marca cotes altes d'optimisme. Els republicans no ho amaguen ni en públic ni en privat. Tenen esperança, tal com ha pogut constatar Públic. Pere Aragonès, candidat a la Generalitat, i Oriol Junqueras, president de la formació, han insistit que ERC és l'opció per a qui no vulgui renunciar a la "justícia social" ni a la independència.

I durant l'acte s'han assegurat d'equilibrar, pel que fa als temps, tots dos elements. Ells i també Marta Vilalta, Raquel Sans i Laia Cañigueral —caps de llista a Lleida, Tarragona i Girona—; Pello Otxandiano, d'EH Bildu; la secretària general de la formació, Marta Rovira, i Rubén Wagensberg, que han intervingut a través d'una pantalla; o Diana Riba i el meteoròleg reconvertit en polític Tomàs Molina, candidats a les eleccions europees.

Hi ha hagut molt d'espai, també, per a contraposar a Pere Aragonès amb Salvador Illa, candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), i Carles Puigdemont, candidat de Junts per Catalunya.

Al primer, l'acusen d'obeir a Moncloa i "mirar cap a Madrid". Aragonès ha recordat que Illa ha fet servir, més d'una vegada, el castellà per a referir-se a diversos topònims catalans —"Lérida" per "Lleida" o "Bajo Llobregat", en lloc de "Baix Llobregat"— i el critica per "convertir la ce de PSC en la ce de Ciutadans" en "adoptar la política lingüística" de la formació taronja. El republicà ha demanat a l'electorat catalanista que no posi la seva confiança en el PSC.

Puigdemont també ha rebut retrets molt durs. Aragonès ha remarcat que amb Junts per Catalunya tornaran "les retallades" i ha titllat d'individualista el seu candidat, de qui diu que no té programa. "El programa de Puigdemont és Puigdemont". També ha subratllat el que considera una falta de lideratge: "Al matí es mostren contraris al Hard Rock i a la tarda diuen que és turisme familiar".

Al final de la seva intervenció, ha tret pit de la seva gestió i ha marcat com a grans objectius el finançament singular, avanços en matèria lingüística —ha recordat que hi ha més audiovisual en català que mai— i el referèndum d'autodeterminació.

"Som els qui vam restaurar la Generalitat el 1932"

El candidat a la reelecció ha entrat en el recinte —amb capacitat per a 1.500 persones i totalment ple— al crit de "president, president". La veritat és que l'habitual coreografia preparada per a aquesta mena d'actes s'ha vist, en molts moments, superada per l'espontaneïtat dels assistents, que han interromput els parlaments diverses vegades. Especialment, quan ha parlat el president de la formació, Oriol Junqueras, encara que també amb el propi candidat.

Com és habitual, Junqueras ha omplert d'èpica les seves proclames. S'ha referit a ERC com el partit "que va proclamar la república catalana en 1931", el que "va restaurar la Generalitat en 1932" i el que va lluitar en defensa de la llibertat i contra el feixisme. També ha arrencat crits d'independència al públic quan ha recordat que "ERC és qui va fer l'1 d'octubre".

Això, en un sentit històric. Però en un sentit més presentista, Junqueras ha assegurat que qualsevol govern amb un "currículum" com el d'ERC "arrasaria": "Som un país amb rècord en exportacions, en inversions estrangeres, en ocupació, en taxa d'ocupació femenina, en mestres d'infantil i primària o en places residencials per a la gent gran".

ERC busca donar la volta als números amb aquesta sèrie d'arguments i dues màximes: justícia social i independència de Catalunya. Les enquestes —han passat diversos dies des de l'última, al marge de les que arriben des de fora d'Espanya—, els col·loquen com a tercera força, però els republicans no volen resignar-se a acabar per darrere de Junts per Catalunya. És de cabdal importància per a ERC ser el primer partit independentista. El seu objectiu en aquest sprint final de campanya, convèncer a la major part d'indecisos.