ERC tria Romeva de cap llista al Senat i confirma el protagonisme dels presos polítics a les eleccions del 28-A i 26-M

Diputat al Parlament, exconseller d'Assumptes Exteriors, pres polític i ara, candidat per ERC al Senat a les pròximes eleccions generals del 28 d'abril. Aquest dimarts ha transcendit que Raül Romeva ha acceptat liderar la llista republicana per la cambra alta. Una decisió que haurà de ratificar el Consell Nacional del partit aquest dijous a la tarda, on també s'hauran de validar totes les llistes d'ERC per a les eleccions d'abril i maig. I no és l'únic candidat a presó: els partits aposten clarament per presentar els presos polítics, amb el judici del procés rodat i després d'escoltar per primer cop en un any les veus dels líders polítics de l'1-O.



És el cas d'Esquerra, que ara aposta per l'exconseller, processat per rebel·lió i malversació i que es troba en règim de presó provisional des del 23 de març de 2018. També ho fa amb l'exvicepresident de Govern i líder de la formació, Oriol Junqueras, qui encapçalarà la llista per a les eleccions europees per l'Aliança Lliure Europea i també les generals pel Congrés, el 28 d'abril. "Hem decidit que cada vegada que hi hagi eleccions i mentre segueixi aquesta situació, presentarem com a candidat el president Oriol Junqueras", deia la portaveu del partit, Marta Vilalta. Junqueras està processat per rebel·lió i malversació i roman a presó des del 2 de novembre de 2017.



Aquesta dinàmica no només és cosa dels republicans. L'espai postconvergent també ha col·locat els seus presos a la primera línia. L'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, liderarà la llista de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés, després que la Crida Nacional per la República n'acceptés la seva candidatura. Sánchez no només és un dels presos independentistes, amb el simbolisme que això comporta, sinó que també era un dels noms preferents de l'expresident Carles Puigdemont per liderar la llista. De nou, el criteri de Waterloo passa per davant del de l'espai del PDeCAT.



A Sánchez l'acompanyaran els també presos Jordi Turull i Josep Rull, qui seran els candidats pel Congrés per les demarcacions de Lleida i Tarragona respectivament. També en formarà part l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, popularitzat a partir del periple judicial del procés i que es presentarà com a candidat per la província de Girona.



Per la seva banda, serà el mateix Carles Puigdemont qui liderarà la candidatura de JxCat a les eleccions europees: "La millor manera de continuar internacionalitzant el conflicte i que se'ns escolti a Europa, que es vegi la repressió, és que hi hagi una veu lliure de JxCat a Europa", va dir la consellera de Presidència, Elsa Artadi, després d'una sessió extraordinària de la direcció del PDeCAT.



De fet en declaracions aquest matí a Rac 1, l'expresident ha assegurat que, si surt escollit com a eurodiputat, Puigdemont està disposat a tornar a Catalunya, ja que comptarà amb la immunitat parlamentària de la cambra europea: "La immunitat a tots els efectes comença en el moment en què ets elegit, i tens un temps per perfeccionar la teva acta, amb la presa de possessió efectiva del teu càrrec. Des del moment que el Govern espanyol comunica els resultats de les eleccions, que és el que diu el reglament del Parlament Europeu, la immunitat funciona", ha dit.



Per últim, les eleccions municipals també tindran candidat empresonat en el cas dels postconvergents: Joaquim Forn. Així ho va explicar en una carta publicada a finals de gener abans de marxar a Madrid en motiu del judici al procés al Tribunal suprem: "Em presento perquè vull ser motor de canvi en la reversió del model al que Barcelona està sotmesa des de les darreres eleccions municipals", deia.

He pres la decisió d'encapçalar una candidatura integradora, solvent i transversal per guanyar l'alcaldia de Barcelona. Vull liderar un projecte de transformació de la ciutat sòlid i rigorós per situar Barcelona, de nou, al centre de tot.

Llegiu la meva carta oberta: pic.twitter.com/aAPMjR450O — Joaquim Forn (@quimforn) 23 de enero de 2019