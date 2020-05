ERC ultima un acord amb Sánchez per avalar la pròrroga de l'estat d'alarma i que el Govern gestioni l'Ingrés Mínim Vital

Esquerra Republicana podria virar en el seu rebuig frontal a la pròrroga de l'estat d'alarma que ha mantingut en les darreres votacions al Congrés. ERC ultima un acord amb el Govern de Pedro Sánchez que permetria la seva abstenció a canvi de diverses contraprestacions econòmiques i el compromís de l'Executiu espanyol que aquesta serà la darrera pròrroga de l'estat d'alarma i que la resta de la desescalada es farà en col·laboració entre el Govern de la Generalitat i l'Executiu estatal. Des d'Esquerra Republicana s'ha confirmat que el partit manté "converses obertes amb el Govern espanyol sobre la pròrroga de l'estat d'alarma i ha decidit reunir la Permanent Nacional d'urgència aquesta tarda de dissabte".

L'acord dels republicans amb Pedro Sánchez podria incloure en cas de ratificar-se diverses contraprestacions de caràcter econòmic, entre elles la gestió de l'ingrés mínim vital per part de la Generalitat, segons ha avançat La Vanguardia. La cessió de la gestió de l'IMV també la va aconseguir el PNB per al Govern basc per donar el seu suport a el decret d'alarma i fins ara només aquest territori i Navarra havien aconseguit la cessió. Una qüestió que ha provocat malestar en altres territoris com ha expressat la vicepresidenta del Govern valencià, Mònica Oltra, que va demanar el traspàs de la gestió d'aquesta ajuda amb un comunicat irònicament llegit en euskera.

L'acord amb ERC també preveu que Catalunya pugui gestionar el fons de reconstrucció europeu que es derivi de les negociacions que s'estan mantenint en el si de la UE. Així mateix, s'inclouen compensacions als treballadors de la Conca d'Òdena, que van patir un confinament més dur durant les pitjors setmanes d'afectació del coronavirus.