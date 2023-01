ERC votarà a favor de la moció del PSC sobre la B-40 per "desencallar" la negociació dels pressupostos

El diputat d'ERC Ferran Estruch ha anunciat que el seu grup votarà a favor del punt de la moció del PSC que fa referència al tram del Quart Cinturó -també conegut com a B-4O- entre Sabadell i Terrassa per "desencallar" la negociació dels pressupostos. "Si aquesta moció serveix per desencallar els pressupostos, els desencallarem. Per part nostra no quedarà. A les seves mans queda que no sigui un escull", ha dit dirigint-se als diputats socialistes.

Estruch ha defensat que és un gest de "responsabilitat" perquè l'objectiu d'ERC són els pressupostos "a favor de la gent del país". Segons fonts d'ERC, després de la votació sobre la B-40, ja no hi haurà esculls per acordar els pressupostos amb els socialistes.

L'ampliació de l'aeroport del Prat i el desenvolupament del complex d'oci i del joc Hard Rock eren les altres qüestions que el PSC havia posat com a línia vermella per tirar endavant els comptes i en les quals les posicions ja s'haurien apropat prèviament.